Συνεχίζονται οι έρευνες των διασωστών για τον ισχυρό σεισμό στην Ινδονησία.

Στους 38 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ινδονησία σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας (BNPB).

Λίγες στιγμές μετά τον σεισμό, οι ινδονησιακές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση για τσουνάμι, με τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών να παροτρύνονται να μετακινηθούν σε υψηλότερο σημείο.

Κύματα μικρότερα από ένα μέτρο (3 πόδια) καταγράφηκαν στη συνέχεια σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η προειδοποίηση ήρθη τρεις ώρες αργότερα, όταν η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής δήλωσε ότι καμία σημαντική αλλαγή στη στάθμη της θάλασσας δεν θα αποτελούσε απειλή για τις παράκτιες κοινότητες. Οι κάτοικοι φωτογραφήθηκαν να εκκενώνουν τα σπίτια τους σε κοντινούς λόφους στην περιοχή Ανατολικό Μανγκαράι.

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Ο 56χρονος Γιοχάνες Μπάμπο, κάτοικος του Ναγκέκεο, βρισκόταν σε αγορά όταν άρχισε να σείεται η γη τις πρώτες πρωινές ώρες. «Η δόνηση ήταν ισχυρή. Ευτυχώς, βρισκόμασταν ήδη έξω από το σπίτι», δήλωσε στο AFP.

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«Ο κόσμος πανικοβλήθηκε και έτρεχε προς κάθε κατεύθυνση. Προς το παρόν απομακρυνόμαστε από την περιοχή και προσπαθούμε να φτάσουμε στους λόφους», είπε, προσθέτοντας: «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Κανείς δεν τραυματίστηκε». Το επίκεντρο του επιφανειακού σεισμού εντοπίστηκε ακριβώς έξω από τη βόρεια ακτή του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της παραθαλάσσιας πόλης Έντε, σύμφωνα με τις αμερικανικές και ινδονησιακές Αρχές.

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Στο λιμάνι του Μαουμέρε, σωστικά συνεργεία ανέσυραν έναν νεκρό από τα συντρίμμια κτιρίου που κατέρρευσε εν μέρει. Ο Φατούρ ανέφερε ότι δύο άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια, ενώ «ένας εντοπίστηκε νεκρός», σύμφωνα με βίντεο που δημοσιοποίησε η υπηρεσία διάσωσης. Η πλήρης έκταση των καταστροφών εξακολουθεί να αξιολογείται. Ο Λούκας Λοτάρ, κάτοικος του Μαουμέρε, περίπου 2.500 χιλιόμετρα ανατολικά της Τζακάρτα, περιέγραψε τη στιγμή που η γη «ξαφνικά άρχισε να τρέμει και πανικοβλήθηκα». «Οι ασθενείς έφυγαν επίσης από το νοσοκομείο. Η δόνηση ήταν πολύ ισχυρή. Είδα ότι ορισμένοι τοίχοι είχαν ρωγμές», δήλωσε στο AFP ο Λοτάρ, ο οποίος εργάζεται στην εξυπηρέτηση ασθενών νοσοκομείου. Η πληγείσα περιοχή αποτελείται κυρίως από μικρές πόλεις και χωριά, με ελάχιστα έως καθόλου πολυώροφα κτίρια.

Σεισμός στην Ινδονησία: Πάνω από 50 σπίτια υπέστησαν σοβαρές ζημιές

Η Εθνική Υπηρεσία Αντιμετώπισης Καταστροφών της Ινδονησίας (BNPB) έχει αρχίσει να καταγράφει το μέγεθος των ζημιών που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμός. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της υπηρεσίας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 54 σπίτια σε τρεις περιοχές του νησιού Φλόρες υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Επιπλέον, εννέα κατοικίες υπέστησαν ζημιές μέτριας έκτασης και άλλες 11 ελαφρύτερες ζημιές. Από τον σεισμό επηρεάστηκαν επίσης δημόσια κτίρια και υποδομές. Συγκεκριμένα, ζημιές καταγράφηκαν σε έξι κυβερνητικά κτίρια, πέντε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και μία εκπαιδευτική εγκατάσταση.

Μετά την κύρια σεισμική δόνηση καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις ισχυροί μετασεισμοί, μεγέθους από 5,5 έως 6,2 Ρίχτερ. Σύμφωνα με την BNPB, κανένας από αυτούς τους μετασεισμούς δεν είχε τη δυναμική να προκαλέσει τσουνάμι.

Η Ινδονησία στον «Δακτύλιο της Φωτιάς»

Η Ινδονησία και οι γειτονικές χώρες πλήττονται συχνά από ισχυρούς σεισμούς εξαιτίας της θέσης τους στον «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια τεράστια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από την Ιαπωνία, περνά από τη Νοτιοανατολική Ασία και συνεχίζεται κατά μήκος της λεκάνης του Ειρηνικού. Το Φλόρες είχε πληγεί και το 1992 από σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε τσουνάμι και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο περίπου 2.500 ανθρώπων.

Στη μακρά ιστορία των φονικών σεισμών της Ινδονησίας ξεχωρίζει η καταστροφική δόνηση μεγέθους 9,1 Ρίχτερ το 2004, στα ανοικτά της Σουμάτρας. Ο σεισμός προκάλεσε το τεράστιο τσουνάμι που σκότωσε περίπου 220.000 ανθρώπους σε ολόκληρη την περιοχή, εκ των οποίων περίπου 170.000 στην Ινδονησία. Η τραγωδία της επομένης των Χριστουγέννων του 2004 αποτελεί μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές που έχουν καταγραφεί στην ιστορία.

Το 2018, ισχυρός σεισμός έπληξε το νησί Λομπόκ και ακολούθησε σειρά ισχυρών δονήσεων τις επόμενες εβδομάδες, με περισσότερους από 550 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στο Λομπόκ και τη γειτονική Σουμπάουα. Αργότερα την ίδια χρονιά, σεισμός μεγέθους 7,5 Ρίχτερ και το τσουνάμι που ακολούθησε στην Παλού, στο νησί Σουλαουέζι, άφησαν πίσω τους περισσότερους από 4.300 νεκρούς ή αγνοούμενους.