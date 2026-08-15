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Οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σεισμός μεγέθους 5 βαθών σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στην πόλη Γρανάδα της νότιας Ισπανίας με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, σύμφωνα με την περιφερειακή κυβέρνηση.

Ο σεισμός έπληξε τη μητροπολιτική περιοχή του Αλεντίν λίγο μετά τη 01:00.

{https://x.com/NewsSanmiguel/status/2088450987497251055}

{https://x.com/theinformant_x/status/2088429699890356600}

Η ισπανική δημόσια τηλεόραση TVE έδειξε μπάζα διάσπαρτα στον δρόμο και κάποιες ζημιές σε αυτοκίνητα στην πόλη που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ανδαλουσίας διέσωσαν ανθρώπους από κτίρια που υπέστησαν ζημιές.

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{https://x.com/Updatesofwworld/status/2088413793026273505}

Ο Αντόνιο Σανθ Καμπέγιο, αντιπρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας, δήλωσε σε ανάρτηση στο X πως οι αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Αν βρίσκεστε στη Γρανάδα, έχετε νιώσει τον σεισμό, είστε εντάξει και το σπίτι σας δεν δείχνει να έχει ζημιές, παραμείνετε ήρεμοι και αποφύγετε την είσοδο ή έξοδο από κτίρια χωρίς λόγο», είπε.

«Στον δρόμο, μείνετε μακριά από προσόψεις, μπαλκόνια, τοίχους και άλλα στοιχεία που μπορεί να πέσουν».