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Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Φλόρες της Ινδονησίας νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα ανοικτά των βόρειων ακτών του νησιού, περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε, σύμφωνα με το USGS. Ο σεισμός σημειώθηκε σε σχετικά μικρό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων.

Τον αρχικό σεισμό ακολούθησαν δύο ισχυροί μετασεισμοί στην ίδια περιοχή, μεγέθους 5,6 και 5,9 Ρίχτερ.

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Προειδοποίηση για τσουνάμι

Η Υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής της Ινδονησίας (BMKG) προειδοποίησε για την πιθανότητα δημιουργίας κυμάτων τσουνάμι από τον σεισμό.

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Στο πελώριο ινδονησιακό αρχιπέλαγος η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρή και συχνή εξαιτίας της θέσης της χώρας, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού.

Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφτεί σεισμός 6,2 βαθμών, που δεν προκάλεσε θύματα ούτε σοβαρές ζημιές.

Το 2018, 2.200 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Παλού, πόλη περίπου 400.000 κατοίκων, πρωτεύουσα της επαρχίας της κεντρικής Κελέβης, εξαιτίας σεισμού 7,5 βαθμών και του τσουνάμι που προκάλεσε.

Πηγές: AFP, Reuters