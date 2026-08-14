Υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα όπου η θάλασσα και η ιστορία μοιάζουν να γίνονται ένα. Ένα από αυτά βρίσκεται στην Περαχώρα Κορινθίας, στο εντυπωσιακό Ηραίο, εκεί όπου ένας μικρός φυσικός όρμος ακουμπά κυριολεκτικά πάνω σε έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής.

Η μικρή παραλία του Ηραίου ξεχωρίζει όχι μόνο για τα καθαρά, γαλαζοπράσινα νερά της, αλλά κυρίως για το μοναδικό σκηνικό που την περιβάλλει. Εδώ μπορεί κανείς να κολυμπήσει έχοντας λίγα μόλις μέτρα μακριά του τα κατάλοιπα του αρχαίου ιερού της Ήρας.

Το Ηραίο της Περαχώρας βρίσκεται σε έναν μικρό όρμο του Κορινθιακού κόλπου και αποτέλεσε σημαντικό ιερό αφιερωμένο στη θεά Ήρα. Το μεγάλο αρχαϊκό ιερό ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα π.Χ. και γνώρισε ιδιαίτερη ακμή κατά τον 6ο αιώνα π.Χ., την περίοδο κατά την οποία άνθησε και η αρχαία Κόρινθος.

Στον αρχαιολογικό χώρο έχουν αποκαλυφθεί σημαντικά κατάλοιπα από τα ιερά της Ήρας, καθώς και κτίσματα και εγκαταστάσεις που μαρτυρούν τη μεγάλη σημασία που είχε η περιοχή στην αρχαιότητα. Πολλά από τα ευρήματα των ανασκαφών, όπως χάλκινα ειδώλια, κοσμήματα, σφραγίδες και πολυάριθμα θραύσματα αγγείων, βρίσκονται σήμερα σε αρχαιολογικά μουσεία.

Αυτό όμως που κάνει το Ηραίο πραγματικά ξεχωριστό είναι η θέση του. Τα αρχαία βρίσκονται ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, δημιουργώντας μία εικόνα που δύσκολα συναντά κανείς αλλού. Ο μικρός όρμος σχηματίζει μια φυσική παραλία, ενώ τα ερείπια του αρχαίου ιερού απλώνονται σχεδόν μέχρι την ακτογραμμή.

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Λίγο πιο πέρα, στο ακρωτήριο Μελαγκάβι, δεσπόζει ο χαρακτηριστικός φάρος, ολοκληρώνοντας ένα από τα πιο όμορφα τοπία του Κορινθιακού κόλπου. Το επίσημο Visit Greece αναφέρει το ακρωτήριο του Ηραίου και τον φάρο ως χαρακτηριστικά σημεία της περιοχής, δίπλα στα σημαντικά κατάλοιπα του πρώιμου κορινθιακού πολιτισμού.

Έτσι, μια επίσκεψη εδώ δεν είναι απλώς μια εξόρμηση για μπάνιο. Είναι ένα μικρό ταξίδι στον χρόνο. Από τη μία το γαλάζιο του Κορινθιακού και από την άλλη πέτρες και κίονες που κουβαλούν ιστορία αιώνων.

Παραλία Ηραίου. Ένα μέρος όπου μπορείς να κολυμπήσεις δίπλα στα αρχαία και να ζήσεις, έστω για λίγο, ανάμεσα στη θάλασσα και την ιστορία.

{https://www.youtube.com/watch?v=th-9d7Ve5hM}