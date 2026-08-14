Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα - ανύπαρκτα για την εντολέα μου- στοιχεία της δικογραφίας και όχι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα, τονίζει ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης.

Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο η 46χρονη κατηγορούμενη στην υπόθεση της Marfin που οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την απολογία της, την Τρίτη 11 Αυγούστου.

Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο συνήγορος της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης, αναφέρει τα εξής: «Κατατέθηκε σήμερα προσφυγή εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης της κατηγορούμενης για την υπόθεση Μarfin, που προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από τη ΔΕΕ/ΕΛΑΣ έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή -στη ζωή της ίδιας και της πεντάχρονης κόρης της- που προξενείται.

»Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες αφού πρώτα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση. Ελπίζω αποκλειστικό κριτήριο να είναι τα - ανύπαρκτα για την εντολέα μου- στοιχεία της δικογραφίας και όχι η περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Αλλωστε η τελευταία έχει υποχωρήσει σημαντικά αφού όλες αυτές τις ημέρες δεν υπήρξε κάποιος από την κυβέρνηση ή την αστυνομία για να διαψεύσει όσα έχω καταγγείλει. Αυτό δείχνει ότι η κυβέρνηση αρχίζει να σιωπά καθώς έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που αναδύεται πλέον από τα στεγανά, αφού όμως επί ένα μήνα έχει τροφοδοτήσει την κοινή γνώμη με το ότι "ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα", είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπωλούσε τα Μ.Μ.Ε, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Είμαι βέβαιος ότι η επόμενη κυβερνητική τοποθέτηση για το θέμα θα αποθέτει όπως συνήθως την αρμοδιότητα -και βέβαια την ευθύνη- στην "ανεξάρτητη δικαιοσύνη". Αλλά ούτως η άλλως η τελευταία καλείται όντως να αναλάβει τις ευθύνες της.

»Ας ελπίζουμε να γίνει όσο το δυνατό συντομότερα.Έως τότε η κατηγορούμενη έχει μεταχθεί στον Κορυδαλλό έχοντας ως πρόσθετο δείγμα της κρατικής περιποίησης τα εξανθήματα από τους κοριούς στα κρατητήρια της Γ.Α.Δ.Α. Οφείλω να εξάρω τη σπάνια ευγένεια των αστυνομικών του κρατητηρίου, που τη μετέφεραν αμέσως στο νοσοκομείο Συγγρού για την απαραίτητη διάγνωση και φαρμακευτική αγωγή. Αλλά αυτό δεν αναιρεί τη ντροπή για τους κοριούς στο κρατητήριο της Γ.Α.Δ.Α., όπως και στο Α.Τ. Ομόνοιας πρόσφατα. Όσοι επαίρονται για τη φιλοδοξία να νικήσουν τους καρχαρίες και τις τίγρεις, ας τα καταφέρουν πρώτα με τους κοριούς».