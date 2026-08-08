Στην Ελλάδα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην επίθεση - Την Τρίτη η απολογία της ενώπιον της ανακρίτριας.

Νέα στοιχεία και έντονη αντιπαράθεση γύρω από τα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας φέρνει στο προσκήνιο η υπόθεση της Marfin, 16 χρόνια μετά την τραγωδία που συγκλόνισε την Ελλάδα.

Η 46χρονη γυναίκα, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε στη Μεγάλη Βρετανία και κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση, επέστρεψε το βράδυ της Πέμπτης στην Ελλάδα, συνοδεία αστυνομικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσής της στις ελληνικές αρχές. Η ίδια αρνείται την εμπλοκή της και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη, προκειμένου να απολογηθεί.

Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, μιλώντας στην ΕΡΤnews, αμφισβήτησε ευθέως ότι υπάρχει ταυτοποίηση της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται στο υλικό που εξετάζουν οι αρχές. Όπως υποστήριξε, το εργαστηριακό εύρημα δεν αποτελεί ταυτοποίηση, αλλά «περιορισμένη προσομοίωση».

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«Δεν υπάρχει ταυτοποίηση»

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποιεί συγκεκριμένη κλίμακα για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μιας τέτοιας εργαστηριακής εξέτασης.

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Όπως εξήγησε, η πρώτη βαθμίδα αφορά την ταυτοποίηση και ακολουθούν διαφορετικά επίπεδα αξιολόγησης, από την πολύ ισχυρή και ισχυρή έως τη μέτρια και την περιορισμένη προσομοίωση.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η 46χρονη βρίσκεται στην τελευταία κατηγορία και, κατά συνέπεια, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για βέβαιη ταυτοποίησή της.

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή», ανέφερε χαρακτηριστικά ο συνήγορος, επιμένοντας ότι η υπεράσπιση αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το συγκεκριμένο εύρημα.

Στη δικογραφία, πάντως, περιλαμβάνεται έκθεση της Αστυνομίας σχετικά με την πιθανή ταύτιση της 46χρονης με τη λεγόμενη «γυναίκα νούμερο 7», δηλαδή το πρόσωπο που φέρεται να βρισκόταν κοντά στον επιχειρησιακό πυρήνα που συμμετείχε στην επίθεση με τις μολότοφ στη Marfin.

Το συγκεκριμένο εύρημα περιγράφεται ως αποτέλεσμα με «περιορισμένη υποστήριξη», με σημαντικές ομοιότητες αλλά χωρίς εργαστηριακή βεβαιότητα ταύτισης.

Η έρευνα του 2022 στο επίκεντρο

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει ο συνήγορος σε μια προηγούμενη εξέταση της 46χρονης, η οποία, όπως υποστηρίζει, είχε πραγματοποιηθεί το 2022.

Κατά τον Κώστα Παπαδάκη, η εντολέας του είχε εξεταστεί τότε με τα ίδια στοιχεία και τις ίδιες φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται και στη σημερινή έρευνα.

Όπως ανέφερε, η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών είχε καταλήξει τότε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προσομοίωση με την 46χρονη και η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο με πράξη εισαγγελέα.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο στοιχείο δεν αναδεικνύεται στη σημερινή συζήτηση γύρω από την υπόθεση, ενώ ο δικηγόρος έκανε λόγο και για την προσθήκη ενός ανώνυμου email στη νέα αξιολόγηση. Κατά τον ίδιο, το συγκεκριμένο μήνυμα είναι παράνομο και δεν περιέχει συγκεκριμένα στοιχεία που να ενισχύουν την κατηγορία.

«Στις φωτογραφίες της επίθεσης δεν είναι η εντολέας μου»

Ο Κώστας Παπαδάκης ήταν κατηγορηματικός και ως προς το φωτογραφικό υλικό που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Όπως υποστήριξε, η 46χρονη δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης στη Marfin.

Διευκρίνισε ότι υπάρχουν φωτογραφίες της γυναίκας από παλαιότερο αρχείο διακοπών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για τη σύγκριση, αλλά όχι φωτογραφία της ίδιας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, η 46χρονη βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά δεν βρισκόταν στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

Ο δικηγόρος έθεσε μάλιστα υπό αμφισβήτηση και το κατά πόσο το πρόσωπο που εξετάζεται από τις αρχές ως πιθανή γυναίκα είναι πράγματι γυναίκα. Όπως ανέφερε, βασικό στοιχείο για αυτή την εκτίμηση αποτελεί η παρουσία μιας κοτσίδας, η οποία, όπως υποστήριξε, θα μπορούσε να είναι ακόμη και αποτέλεσμα χρήσης extensions.

Τι λέει για τα άλλα δύο πρόσωπα

Σε ερώτηση σχετικά με το εάν η 46χρονη γνώριζε τα δύο ακόμη πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί για την υπόθεση, ο συνήγορός της απέφυγε να δώσει απάντηση.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για πραγματικά περιστατικά τα οποία η ίδια η κατηγορούμενη θα αναπτύξει ενώπιον της ανακρίτριας.

«Δεν έχουμε μιλήσει, δεν τα έχουμε πει όλα», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η μέχρι τώρα δημόσια παρέμβασή του αφορά κυρίως την αξιολόγηση και την αμφισβήτηση των στοιχείων της δικογραφίας.

Οι απαντήσεις για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης αναμένεται, επομένως, να δοθούν κατά την απολογία της 46χρονης την Τρίτη.

Η επιστροφή από τη Βρετανία και οι 25 ημέρες κράτησης

Η 46χρονη ζούσε τα τελευταία χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης επέστρεψε στην Ελλάδα, με τη διαδικασία μεταφοράς της να πραγματοποιείται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας.

Ο δικηγόρος της ανέφερε ότι, όταν πληροφορήθηκε πως εκδόθηκε ένταλμα και ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες, αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα με δικά της έξοδα.

Όπως είπε, είχε ήδη αγοράσει εισιτήριο για την Αθήνα όταν συνελήφθη και υποστήριξε ότι επιθυμούσε να έρθει προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, παρέμεινε κρατούμενη στο Λονδίνο για 25 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταφοράς της στην Ελλάδα.

Το πεντάχρονο παιδί της

Ο συνήγορος της 46χρονης αναφέρθηκε και στις συνέπειες που μπορεί να έχει η υπόθεση στην προσωπική και οικογενειακή της ζωή.

Όπως υποστήριξε, η απολογία της την ερχόμενη Τρίτη έχει ιδιαίτερα κρίσιμη σημασία, καθώς η εξέλιξη της υπόθεσης μπορεί να επηρεάσει δραματικά τόσο την ίδια όσο και το πεντάχρονο παιδί της.

Κατά τον δικηγόρο, η 46χρονη είναι η μοναδική φροντίστρια του παιδιού, ενώ βρίσκεται σε διάσταση με τον πατέρα του.

«Είναι αθώα και δεν υπάρχει ταυτοποίηση», ήταν η θέση που επανέλαβε ο συνήγορός της.

«Η Δικαιοσύνη δεν αποδίδεται με ενοχοποίηση αθώων»

Ο Κώστας Παπαδάκης επιχείρησε παράλληλα να διαχωρίσει την υπερασπιστική γραμμή από τον σεβασμό προς τα θύματα της τραγωδίας.

Όπως τόνισε, η υπόθεση αντιμετωπίζεται με σεβασμό προς τους συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη Marfin, υπογραμμίζοντας ότι η Δικαιοσύνη, κατά την άποψή του, δεν μπορεί να αποδίδεται με την ενοχοποίηση αθώων ή με πολιτικές σκοπιμότητες.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστήριξε, παρουσιάζονται τα στοιχεία της υπόθεσης από την Αστυνομία και μέσα από δημόσιες παρεμβάσεις.

«Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας»

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος των εργαζομένων της ΕΛ.ΑΣ., Σταύρος Ρήγας, που συμμετείχε στη συζήτηση, επισήμανε ότι η αξιολόγηση των στοιχείων και η τελική κρίση ανήκουν στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Υπενθύμισε ότι έχουν προηγηθεί οι προσωρινές κρατήσεις δύο 42χρονων, καθώς και η έκδοση διεθνούς εντάλματος για την 46χρονη, η οποία ζούσε στο εξωτερικό.

Όπως τόνισε, η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και ιδιαίτερη σημασία θα έχει το περιεχόμενο της απολογίας της κατηγορούμενης.

Παράλληλα, υπογράμμισε το τεκμήριο αθωότητας και το δικαίωμα κάθε κατηγορούμενου να παρουσιάσει τη δική του υπερασπιστική γραμμή, επισημαίνοντας ότι η τελική απόφαση ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Η επόμενη κρίσιμη ημερομηνία είναι πλέον η Τρίτη. Τότε η 46χρονη θα βρεθεί ενώπιον της ανακρίτριας, προκειμένου να δώσει τη δική της εκδοχή για μια υπόθεση που, 16 χρόνια μετά την τραγωδία της Marfin, εξακολουθεί να απασχολεί τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές.