Όταν το γυμνό πέλμα έρχεται σε επαφή με το Croslite, ο ιδρώτας δεν έχει... διέξοδο διαφυγής.

Τα Crocs ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα καλοκαιρινά παπούτσια καθώς είναι εξαιρετικά άνετα και ελαφριά, ιδιότητες που οφείλονται αποκλειστικά στο υλικό κατασκευής τους, το Croslite™.

Πρόκειται για μια ειδική, συνθετική ρητίνη, που μπορεί να προσφέρει εξαιρετική απορρόφηση κραδασμών, αλλά την ίδια ώρα κρύβει σημαντικούς κινδύνους όταν φοριέται πάνω σε γυμνό δέρμα/

Σε αντίθεση με το δέρμα ή τα υφασμάτινα παπούτσια, το Croslite είναι ένα μη πορώδες υλικό. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαθέτει μικροσκοπικούς πόρους για να αναπνέει ή να απορροφά την υγρασία.

Τα ανθρώπινα πέλματα διαθέτουν εκατοντάδες χιλιάδες αδένες που παράγουν φυσιολογικά ιδρώτα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Όταν το γυμνό πέλμα έρχεται σε επαφή με το Croslite, ο ιδρώτας δεν έχει διέξοδο διαφυγής. Η υγρασία εγκλωβίζεται ανάμεσα στο δέρμα και τη συνθετική επιφάνεια του παπουτσιού, δημιουργώντας ένα θερμό και υγρό περιβάλλον.

Οι επιπτώσεις στο πέλμα

Αυτός ο συνδυασμός θερμότητας και παγιδευμένης υγρασίας αποτελεί το ιδανικό έδαφος για την ταχεία ανάπτυξη βακτηρίων που τρέφονται από τον ιδρώτα και τα νεκρά κύτταρα, προκαλώντας έντονη κακοσμία.

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Παράλληλα, οι ποδίατροι επισημαίνουν ότι αυξάνονται κατακόρυφα οι πιθανότητες ανάπτυξης μυκήτων, όπως το «πόδι του αθλητή» και οι μυκητιάσεις των νυχιών.

Επιπλέον, όταν το γυμνό δέρμα ιδρώνει, η τριβή με τη συνθετική ρητίνη αυξάνεται δραματικά, προκαλώντας ερεθισμούς, πληγές και επώδυνες φουσκάλες. Ο ιδρώτας κάνει επίσης το εσωτερικό του παπουτσιού γλιστερό, αναγκάζοντας τα δάχτυλα να συσπώνται ασυνείδητα για να κρατήσουν το πέλμα σταθερό, μια αφύσικη κίνηση που επιβαρύνει τις αρθρώσεις, την καμάρα και τους τένοντες.

Η λύση: Πάντα με κάλτσα

Για να απολαύσετε την άνεση του Croslite χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγιεινή των ποδιών σας, η χρήση κάλτσας είναι απαραίτητη.

Μια λεπτή, απορροφητική κάλτσα λειτουργεί ως προστατευτικός φραγμός: απορροφά τον ιδρώτα, εμποδίζει την τριβή και διατηρεί το πέλμα στεγνό και προστατευμένο.

Πηγή: purewow.com