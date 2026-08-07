Πότε ανακοινώνονται οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί και πότε αναμένεται η Α΄ Φάση των αναπληρωτών: Όσα αποκάλυψε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαιωάννου.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για τη στελέχωση των σχολείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς, με το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και υποψηφίων αναπληρωτών να επικεντρώνεται πλέον στις ημερομηνίες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μόνιμων διορισμών αλλά και της α φάσης της κάλυψης των κενών.

Ειδικότερα δε δηλώσεις του στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο χρονοδιάγραμμα για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς, αλλά και για την πρώτη μεγάλη φάση προσλήψεων αναπληρωτών

5.487 μόνιμοι διορισμοί – Πότε ανακοινώνονται τα ονόματα

Η διαδικασία για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση έχει ήδη ξεκινήσει. Η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων άνοιξε στις 5 Αυγούστου, ενώ η σχετική προθεσμία ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026. Το επόμενο κρίσιμο βήμα αφορά την ανακοίνωση των ονομάτων. Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας, οι πίνακες με τους διορισθέντες αναμένεται να ανακοινωθούν στις 11 ή 12 Αυγούστου. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες για την ανάληψη υπηρεσίας και την ορκωμοσία των νεοδιορισθέντων. Η διαδικασία τοποθετείται στις αρχές του δεύτερου δεκαημέρου του Αυγούστου, με στόχο οι εκπαιδευτικοί να είναι σε θέση να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου.

Έως 30.000 αναπληρωτές στην Α΄ Φάση

Το δεύτερο μεγάλο «μέτωπο» αφορά τις προσλήψεις αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2026-2027. Σύμφωνα με τον Νικόλαο Παπαϊωάννου, ο σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας προβλέπει ότι μέχρι την έναρξη των μαθημάτων θα έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί περίπου στο 80% των συνολικών προσλήψεων αναπληρωτών που προβλέπονται για τη φετινή σχολική χρονιά. Στόχος του Υπουργείου είναι, όπως ανέφερε ο υφυπουργός, τα σχολεία να ανοίξουν στις 11 Σεπτεμβρίου με τη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών και με βάση τις ειδικότητες και τα κενά που θα έχουν καταγραφεί.

Οι ημερομηνίες που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευτικούς

Με βάση τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, το επόμενο διάστημα διαμορφώνεται ως εξής:

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10 Αυγούστου: Ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων περιοχών για τους μόνιμους διορισμούς

11–12 Αυγούστου: Ανακοίνωση των ονομάτων των 5.487 διορισθέντων.

Αρχές δεύτερου δεκαημέρου Αυγούστου: Ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία των νεοδιορισθέντων.

Έως την έναρξη των μαθημάτων: Προσλήψεις περίπου 30.000 αναπληρωτών στην Α΄ Φάση.

1 Σεπτεμβρίου: Έναρξη δυνατότητας παρουσίας των νεοδιορισμένων στα σχολεία.

11 Σεπτεμβρίου: Έναρξη των μαθημάτων για το νέο σχολικό έτος.

Το μεγάλο ζητούμενο η έγκαιρη κάλυψη των κενών

Με τις διαδικασίες να «τρέχουν» μέσα στον Αύγουστο, το βάρος πλέον πέφτει στην έγκαιρη ολοκλήρωση τόσο των μόνιμων διορισμών όσο και της Α΄ Φάσης των αναπληρωτών. Οι περίπου 30.000 προσλήψεις που προαναγγέλθηκαν για την Α΄ Φάση θεωρούνται κομβικές για την εικόνα με την οποία θα ανοίξουν τα σχολεία τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι 5.487 μόνιμοι διορισμοί αποτελούν τη δεύτερη μεγάλη διαδικασία στελέχωσης, με τους εκπαιδευτικούς που θα διοριστούν να αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τα απαραίτητα διαδικαστικά βήματα ώστε να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες από την 1η Σεπτεμβρίου. Το επόμενο ορόσημο είναι πλέον η 11η και 12η Αυγούστου, οπότε αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων των μόνιμων διορισμών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ακριβής ημερομηνία ανακοίνωσης της Α΄ Φάσης των αναπληρωτών.