Το Matrix 5 όπως και η πρώτη ταινία Game of Thrones, θα κυκλοφορήσουν μετά το 2027.

H Warner Bros. Discovery επιβεβαίωσε και επίσημα ότι μια πέμπτη ταινία Matrix είναι ήδη στα σκαριά και πιθανότατα θα κυκλοφορήσει μετά το 2027.



Θυμίζουμε ότι η πρώτη φορά που ακούσαμε για μια πέμπτη ταινία Matrix ήταν το 2024. Στις αρχές του 2026, ο Ντρου Γκόνταρντ ο οποίος έχει αναλάβει το σενάριο και τη σκηνοθεσία της πέμπτης ταινίας, είχε πει στο ScreenRant ότι η πέμπτη συνέχεια ήταν «ακόμα στα σκαριά».

Τώρα, σε μια χθεσινή επιστολή προς τους μετόχους της, η Warner Bros., μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε και επίσημα δύο φιλόδοξα πρότζεκτ επιστημονικής φαντασίας. Το ένα είναι το The Matrix 5 και το άλλο, ένα live action των Jetsons (οι άνω των 40 τους γνωρίζουν καλά), με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ.



Τα συναρπαστικά νέα δεν σταματούν εδώ. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται επίσης η επιστροφή του Ρόμπερτ Πάτινσον στο The Batman: Part II του Ματ Ριβς, το οποίο μεταφέρθηκε για το 2028, καθώς και η πρώτη ταινία του Game of Thrones που θα έχει τον τίτλο Aegon's Conquest.

Στην ίδια επιστολή, η Warner Bros. Discovery αναφέρεται και στις πολυαναμενόμενες παραγωγές που θα κυκλοφορήσουν εντός του 2027, όπως η νέα ταινία για το Gollum του Άντι Σέργκις, από το σύμπαν του Lord of the Rings, η νέα ταινία Oceans με την Μάργκο Ρόμπι και τον Μπράντλεϊ Κούπερ, όπως και το σίκουελ του Minecraft.



Όσον αφορά το Matrix 5, οι αντιδράσεις είναι ανάμεικτες, με μερικούς θαυμαστές να λένε ότι η σειρά δεν χρειαζόταν να συνεχιστεί μετά το Resurrections του 2021 που δεν τα πήγε καθόλου καλά στο box office.

{https://youtu.be/9ix7TUGVYIo?si=zB-DNUF5VbnJRvjE}

Η επερχόμενη ταινία θα είναι η πρώτη χωρίς την άμεση εμπλοκή των αδελφών Γουατσόφσκι, δημιουργών του Matrix. Επίσης, δεν είναι σαφές, αν οι πρωταγωνιστές όπως ο Κιάνου Ριβς και η Κάρι-Αν Μος θα επιστρέψουν για να επαναλάβουν τους ρόλους τους ως Νίο και Τρίνιτι, αντίστοιχα.