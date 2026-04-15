Και το όνομα αυτού: «Game of Thrones: Aegon’s Conquest».

Η ταινία «Game of Thrones» απέκτησε τίτλο, ο οποίος ανακοινώθηκε στην παρουσίαση της Warner Bros. στο CinemaCon στο Λας Βέγκας το βράδυ της Τρίτης.

Το «Game of Thrones: Aegon’s Conquest», όπως είναι ο τίτλος που αποκαλύφθηκε, είναι το πρώτο πρότζεκτ από του Westeros που ταξιδεύει στη μεγάλη οθόνη.

Το κινηματογραφικό έπος του «Game of Thrones» προβλήθηκε ως μέρος του προγράμματος της Warner Bros. για το «2027 και μετά».

Θυμίζουμε ότι τα νέα για την ταινία ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά τον περασμένο μήνα, και οι μόνες λεπτομέρειες της πλοκής που αποκαλύφθηκαν είναι ότι θα ακολουθήσουν την ιστορία του αρχικού κατακτητή Aegon I Targaryen, από τα διάσημα μυθιστορήματα «A Song of Ice and Fire» του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν.

Συγκεκριμένα, η ιστορία Aegon I Targaryen ξετυλίγεται στο βιβλίο του Μάρτιν «Fire and Blood», το οποίο κατέγραψε τις ανόδους και τις πτώσεις των διαφόρων βασιλιάδων των Ταργκάριεν. Ο Aegon I ήταν ο πρώτος που ενοποίησε τα βασίλεια του Westeros κάτω από έναν θρόνο. Δημιούργησε τον Σιδερένιο Θρόνο (Iron Throne) από τα λιωμένα ξίφη των εχθρών του και κυριάρχησε στη γη με τις δύο αδελφές-συζύγους και βασίλισσες του, τη Visenya και τη Rhaenys. Μετά τον θάνατό του, οι κληρονόμοί του συνέχισαν να υπηρετούν ως βασιλείς για πολλές γενιές (με πολλούς από αυτούς να ονομάζονται επίσης Aegon).

Το σενάριο του «Game of Thrones: Aegon’s Conquest» θα έχει την υπογραφή του Μπο Γουίλιμον, ο οποίος ήταν προηγουμένως ο υπεύθυνος παραγωγής του «House of Cards» στο Netflix και σεναριογράφος της «Star Wars» επιτυχίας στο Disney+, «Andor».

Το σύμπαν του «Game of Thrones» εμπλουτίζεται αυτό το καλοκαίρι με την τρίτη σεζόν του «House of the Dragon», ενώ το HBO ετοιμάζει και μια δεύτερη σεζόν του «A Knight of the Seven Kingdoms».



Με πληροφορίες από το Variety