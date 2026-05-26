Επιβεβαιώνονται οι καταγγελίες του ΠΑΝΣΥΠΟ περί προβληματικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και υπερβολικής εξάρτησης από αυτοματοποιημένους ελέγχους χωρίς επαρκή ανθρώπινη εποπτεία.

Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις εισοδηματικών στοιχείων φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε αδικαιολόγητους αποκλεισμούς δικαιούχων από το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2026–2027 της ΔΥΠΑ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για τη λειτουργία του συστήματος ελέγχου των αιτήσεων, σύμφωνα με καταγγελίες αναγνωστών του Dnews.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολύτεκνης οικογένειας, η οποία απευθύνθηκε στο Dnews καταγγέλλοντας ότι αποκλείστηκε από το πρόγραμμα επειδή το πληροφοριακό σύστημα φέρεται να υπολόγισε ως εισόδημα το στεγαστικό δάνειο που έλαβε μέσω του κρατικού προγράμματος «Σπίτι Μου» για αγορά πρώτης κατοικίας.

Όπως αναφέρεται πρόκειται για οικογένεια με τέσσερα παιδιά και πραγματικό φορολογητέο εισόδημα 22.378,89 ευρώ, δηλαδή σχεδόν στο μισό του ανώτατου προβλεπόμενου ορίου των 44.000 ευρώ που ισχύει για έγγαμους με τέσσερα τέκνα. Παρ’ όλα αυτά, η αίτηση απορρίφθηκε με την αιτιολογία ότι υπερέβαιναν τα εισοδηματικά κριτήρια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, έχει ενταχθεί ως οικογενειακό εισόδημα το ποσό του στεγαστικού δανείου. Ωστόσο να σημειωθεί ότι η ΔΥΠΑ δεν «διαβάζει» φορολογικές δηλώσεις, αλλά αντλεί αυτοματοποιημένα τα εισοδηματικά δεδομένα μέσω διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ.

Η οικογένεια αναφέρει ότι κατέθεσε άμεσα ένσταση, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τραπεζικές βεβαιώσεις που αποδείκνυαν ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο και όχι για εισόδημα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται, η ένσταση απορρίφθηκε χωρίς να πραγματοποιηθεί ουσιαστικός χειροκίνητος έλεγχος των εγγράφων.

Οι καταγγελίες έρχονται την ώρα που ο ΠΑΝΣΥΠΟ, στην εκτενή ανακοίνωσή του για το πρόγραμμα, κάνει λόγο για σοβαρές δυσλειτουργίες στη διαδικασία επεξεργασίας αιτήσεων και για έλλειψη ουσιαστικής διαλειτουργικότητας με την ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η απουσία αξιόπιστων αυτοματοποιημένων ελέγχων δημιουργεί τόσο διοικητικό χάος όσο και σοβαρό κίνδυνο λανθασμένων απορρίψεων.

Η υπόθεση φαίνεται να επιβεβαιώνει τις καταγγελίες του ΠΑΝΣΥΠΟ περί προβληματικών ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και υπερβολικής εξάρτησης από αυτοματοποιημένους ελέγχους χωρίς επαρκή ανθρώπινη εποπτεία. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, η έλλειψη σωστής διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων της ΔΥΠΑ και της ΑΑΔΕ όχι μόνο επιβαρύνει το προσωπικό με χιλιάδες χειροκίνητους ελέγχους, αλλά αυξάνει και τον κίνδυνο άδικων αποκλεισμών πολιτών από κοινωνικές παροχές.

Παράλληλα, το περιστατικό ανοίγει ευρύτερη συζήτηση για την αξιοπιστία των ψηφιακών υποδομών του Δημοσίου, ειδικά σε προγράμματα κοινωνικής πολιτικής που αφορούν ευάλωτες οικογένειες. Ο ΠΑΝΣΥΠΟ κάνει λόγο για ένα σύστημα που, παρά τις επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ στην ψηφιακή αναβάθμιση, αδυνατεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά ακόμη και βασικές διαδικασίες ελέγχου.

Η οικογένεια έχει ήδη προχωρήσει, σύμφωνα με όσα αναφέρει, σε καταγγελίες προς τον Συνήγορος του Πολίτη και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητώντας επανεξέταση της υπόθεσης και διόρθωση του αποκλεισμού. Την ίδια ώρα, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν άμεση επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού.