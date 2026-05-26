«Ιστορικό ορόσημο» για τη ΔΕΗ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης, με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρείας στην Euronext Athens, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως τόνισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ, η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα προς το όραμα της εταιρείας για τη «νέα ΔΕΗ», ενώ παράλληλα αναδεικνύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών προς την ελληνική οικονομία και την Euronext Athens.

Ο κ. Στάσσης υπογράμμισε ότι τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα επιτρέψουν στον Όμιλο να επιταχύνει την αναπτυξιακή του στρατηγική, δίνοντας έμφαση στην επέκταση στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω επενδύσεων σε κρίσιμες ενεργειακές και ψηφιακές υποδομές, με επίκεντρο τον πελάτη. Παράλληλα, ευχαρίστησε μετόχους, επενδυτές και την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη, σημειώνοντας ότι η ΔΕΗ δεσμεύεται να αξιοποιήσει την εμπιστοσύνη αυτή για τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για μετόχους, πελάτες, οικονομία και κοινωνία.

«Η σημερινή ημέρα δεν είναι το τέλος της διαδρομής, αλλά η αρχή μιας νέας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι οι εργαζόμενοι του Ομίλου συνεχίζουν να χτίζουν τη νέα εποχή της ΔΕΗ με βάση το υφιστάμενο στρατηγικό σχέδιο.

Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της τελετής για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της εταιρείας στην Euronext Athens, όπου ο κ. Στάσσης κήρυξε και την έναρξη της συνεδρίασης. Η διοίκηση της αγοράς υποδέχθηκε στελέχη και συνεργάτες της ΔΕΗ, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Euronext Athens, Γιάννο Κοντόπουλο, να χαρακτηρίζει την αύξηση κεφαλαίου ως τη μεγαλύτερη άντληση κεφαλαίων της τελευταίας δεκαετίας και μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία του ελληνικού χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η προσφορά που ξεπέρασε τα 18 δισ. ευρώ αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον της διεθνούς και εγχώριας επενδυτικής κοινότητας.

