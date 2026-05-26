Την χθεσινή έναρξη της εκπομπής του Κώστα Τσουρού, σχολίασε σήμερα, Τρίτη 26 Μαΐου, η Κατερίνα Καινούργιου με τους συνεργάτες της στον αέρα του «Super Κατερίνα».

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή του ΣΚΑΙ «Το ‘χουμε», τελειώνει αυτή την Παρασκευή, νωρίτερα από το προγραμματισμένο και ο παρουσιαστής θέλησε από τη Δευτέρα να ευχαριστήσει τους τηλεθεατές του.

Στην έναρξη της εκπομπής, ακούστηκε το τραγούδι «Δώσε ένα τέλος να αρμόζει», με τον Κώστα Τσουρό να αναφέρει: «Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα… Μπήκαμε στην τελευταία μας εβδομάδα. Την Παρασκευή που μας έρχεται, αυτό το περιπετειώδες ταξίδι αυτής της εκπομπής ολοκληρώνεται».

Το πρωί της Τρίτης, η Κατερίνα Καινούργιου βλέποντας το σχετικό απόσπασμα ανέφερε: «Η αλήθεια είναι ότι ψύχραιμος και αξιοπρεπής στάθηκε! Δεν ξέρω με τόσα δημοσιεύματα, με τόσες εντάσεις μέσα στο σταθμό, με συνεργάτες να λένε διάφορα… άλλος πώς θα είχε αντιδράσει. Τέρας ψυχραιμίας! Το τήρησε και ήταν πολύ αξιοπρεπής».

Και σε άλλο σημείο, αναφερόμενη στο τραγούδι έναρξης της χθεσινής εκπομπής του ΣΚΑΙ, τόνισε: «Το «κάνε μία έξοδο μεγάλη τα πλήθη μάγεψε και πάλι», ακούστηκε λίγο ψωνίστικο… Δεν γίνεται (σ.σ να αλλάξει το τραγούδι). Μπορεί να ετοιμάζει κάτι καλύτερο για την Παρασκευή. Σκέψου πώς νιώθει, και όλη η ομάδα. Είναι πολύ καλοί συνεργάτες όλοι, πιστεύω όλοι θα αξιοποιηθούν. Θεωρώ ότι από αυτούς που βλέπω κανείς δεν θα μείνει χωρίς δουλειά».