Για τα ψέματα στις καταθέσεις της που είπε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά.

Στη φυλακή οδηγείται μετά την καταδίκη της για τα ψεύδη, η 25χρονη μητέρα στα Χανιά ενώ συνεχίζεται η προανάκριση για τις συνθήκες τραυματισμού του 3χρονου κοριτσιού που παραμένει διασωληνωμένο. Η 25χρονη ενώπιον του δικαστηρίου υποστήριξε πως μενει στον Σταυρό, έχει 4 παιδιά από δύο συντρόφους, τα 3 που φιλοξενούνται στο Νοσοκομείο Χανίων και την 3χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ.

H μητέρα σύμφωνα με το zarpanews.gr υποστήριξε πως έχει 6 κυήσεις από τις οποίες οι 2 δεν τελεσφόρησαν ενώ επανέλαβε τον ισχυρισμό ότι δεν ειχε καλό γάλα και της είπε ο γιατρός να μην θηλάσει. Για τα ψέματα στις καταθέσεις της που έχουν προσδώσει διαστάσεις θρίλερ στην υπόθεση είπε πως το έκανε επειδή φοβόταν να μην της πάρουν τα παιδιά. Η 25χρονη εμφανίστηκε στο αυτόφωρο μονομελές πλημμελειοδικείο χωρίς δικηγόρο και υπερασπίστηκε μόνη της τον εαυτό της.

Η κατάθεση του αστυνομικού: «Η μητέρα δεν μου έλεγε ούτε το όνομά της»

Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του αστυνομικού που κλήθηκε την Πέμπτη το βράδυ από το νοσοκομείο Χανίων όπου είχε μεταφερθεί η 3χρονη χωρίς τις αισθήσεις της. «Μου είπαν ότι έχουμε ένα παιδί άσχημα χτυπημένο στο χειρουργείο. Ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και το επανέφεραν οι αναισθησιολόγοι. Ρώτησα “πού είναι η μητέρα;”. Μου λέει “είναι εδώ απ’ έξω αλλά δεν μπορώ να συνεννοηθώ”. Πήγα αμέσως και της πήρα κατάθεση. Στην αρχή μου είπε ότι μένει Κουνουπιδιανά, μετά Καλύβες, μετά ότι δουλεύει στην Κυανή Ακτή, σε ξενοδοχείο. Όλα αυτά αποδείχτηκαν ψέματα. Μου είπε ότι έμενε με την αδερφή της το παιδί τις ώρες που εκείνη δούλευε και ότι η αδερφή της έχει δύο αγόρια που είναι ζωηρά και τη χτύπησαν και μάλιστα τα μάλωσε. Μετά μου είπε ότι έπεσε στις κούνιες στις Καλύβες. Και ότι από εκεί πήρε ταξί και το πήγε νοσοκομείο. Η γιατρός μού είπε πως το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του, είχε μώλωπες σε όλο το σώμα, αιμάτωμα στον εγκέφαλο.

Τότε μου είπαν για τα δύο παιδιά που φαινόταν να έχουν γεννηθεί από την ίδια αλλά πέθαναν, λέει. Πήρα τον εισαγγελέα, μου λέει να συλληφθεί αμέσως, όπως και η αδερφή της, η οποία σημειωτέον δεν έχει βρεθεί. Ωστόσο, έπαιρνε τηλέφωνο ο σύντροφος και του λέω “έλα από δω”, ωστόσο δεν ήρθε ποτέ, εμείς τον εντοπίσαμε.

Τελικά όλα αυτά ήταν ψέματα: και οι κατοικίες και η αδερφή και οι συνθήκες του ατυχήματος. Από το νοσοκομείο μου είπαν ότι αυτή, από τα παιδιά, δήλωσε ότι έχει μόνο το χτυπημένο. Ενώ φαίνεται να έχει άλλα δύο παιδιά, αλλά πού ’ναι; Ούτε στις κούνιες χτύπησε ούτε τα παιδάκια το χτύπησαν. Για τον πατέρα μού έλεγε ότι δεν θυμάται το όνομά του και ότι λείπει στη Γερμανία. Από το βιβλιάριο υγείας βρήκαμε ότι το παιδί γεννήθηκε 12/09/2022 αλλά είναι άδειο, ουδέποτε έχει πάει σε γιατρό το παιδί. Δεν μας έλεγε ούτε το όνομά της. Είπε ότι μένει με την αδερφή της με δύο παιδιά, αδέρφια 7,5 και 8,5 ετών, και ότι ο άντρας που τηλεφωνούσε ήταν σύντροφος της αδερφής της, ενώ ήταν δικός της».

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

«Φοβήθηκα μη μου πάρουν τα παιδιά»

Στην απολογια της η 25χρονη τόνισε ότι μενει στον Σταυρο με τα 4 παιδιά της καο με τον σύντροφό της με τον οποίο έχουν αποκτήσει μαζί το μωρό. Είπε πως δεν έχει σταθερή εργασία αλλά όταν εργαζεται αφήνει τα παιδιά μόνα. Σε ερωτήσεις της Έδρας ως προς το γιατί είπε ψέματα απάντησε πως φοβήθηκε μην της πάρουν τα παιδιά. Υποστήριξε πως το κοριτσάκι δεν χτύπησε στις κούνιες αλλά χτυπησε στο σπίτι.

«Εγώ ξεπάγωνα το κοτόπουλο και καθαριζα το σπιτι, τα παιδιά ηταν εκεί εξω εκεί χτυπησε» τόνισε. Στην πρότασή της η εισαγγελέας της έδρας πρότεινε την ενοχή της όπως παραπέμφθηκε σημειώνοντας οτι για ένα ιδιαίτερα σοβαρό συμβάν κατέθεσε τουλάχιστον 3 φορές ψευδώς. Το δικαστήριο ακολούθησε την πρόταση, της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετων και 600 ευρώ χωρίς αναστολή στην έφεση. Στο μεταξύ ο τραυματισμός της 3χρονης ερευνάται ως απόπειρα ανθρωποκτονίας από τις Αρχές και η προανάκριση συνεχίζεται.

Τα νεότερα για την υγεία της τρίχρονης

Από την άλλη το τριχρονο κορίτσι βρίσκεται σε σταθερή, αλλά κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε αρχικά τραυματισμένο την Πέμπτη (21/5) στο Νοσοκομείο Χανίων από τη μητέρα του, με τους γιατρούς να εντοπίζουν σημάδια βαριάς κακοποίησης. Σύμφωνα με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργο Χαλκιαδάκη, έχει ξεκινήσει η διαδικασία αφύπνισης της 3χρονης με στόχο την αποσωλήνωσή της.

Το παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα, συνέπεια κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης, θλάση στον εγκέφαλο, αλλά και ένα παλαιό κάταγμα, το οποίο είναι πιθανώς είναι αποτέλεσμα παλιότερης κακοποίησης. Τα άλλα τρία παιδιά, ένα εξάχρονο, ένα οκτάχρονο, και ένα μωρό έξι μηνών της 25χρονης με εντολή εισαγγελέα φιλοξενούνται σε ασφαλές περιβάλλον στο Νοσοκομείο Χανίων.

Την ίδια ώρα νέα στοιχεία και μαρτυρίες για την οικογένεια έρχονται συνεχώς στο «φως» για τις άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες ζούσε η οικογένεια σε χώρο αποθήκης θερμοκηπίου, που είχε παραχωρηθεί προσωρινά από ιδιοκτήτη της περιοχής, ώστε να μην μένουν εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν, ότι οι γονείς εργάζονταν περιστασιακά σε αγροτικές εργασίες για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα, ενώ συχνά ζητούσαν βοήθεια από κατοίκους του χωριού για τρόφιμα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Κάτοικοι υποστηρίζουν, ότι τα μεγαλύτερα παιδιά φρόντιζαν τα μικρότερα μέσα στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης.

Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές εστιάζουν πλέον όχι μόνο στις συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε σοβαρά η μικρή, αλλά και στη συνολική εικόνα της οικογένειας, επιχειρώντας να ξετυλίξουν ένα κουβάρι αντιφάσεων, ψευδών καταθέσεων και αδιευκρίνιστων στοιχείων. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο Πακιστανός σύντροφος της 25χρονης μητέρας, με τους ερευνητές να προσπαθούν να εξακριβώσουν αν είναι ο βιολογικός πατέρας της τρίχρονης ή κάποιου από τα άλλα τρία παιδιά της γυναίκας, τα οποία βρίσκονται πλέον υπό προστασία στο Νοσοκομείο Χανίων. Έρευνες και για τον ισχυρισμό της 25χρονης ότι στο παρελθόν είχε γεννήσει ακόμη δύο παιδιά, τα οποία «έχασε κατά τον θηλασμό». Οι Αρχές εξετάζουν με μεγάλη προσοχή τον συγκεκριμένο ισχυρισμό, επιχειρώντας να διαπιστώσουν αν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν εγκυμοσύνες, γεννήσεις ή θανάτους παιδιών.