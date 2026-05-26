Απόψε στις 8 ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο.

Στις 20:00 απόψε το βράδυ στην πλατεία στο Θησείο ο Αλέξης Τσίπρας θα αποκαλύψει το όνομα του νέου του κόμματος. Η αντίστροφη μέτρηση για τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού φορέα έχει μπει στην τελική της ευθεία με τα βλέμματα να είναι στραμμένα στην αποψινή ανακοίνωση και ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Τσίπρα.

Με φόντο την Ακρόπολη, η εκδήλωση αναμένεται να έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα, ενώ στο επίκεντρο θα βρεθεί η παρουσίαση του νέου λογοτύπου του κόμματος, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, θα συνδυάζει το μπλε και το κόκκινο. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην παρουσίαση των προσώπων που θα στελεχώσουν την πρώτη γραμμή της νέας προσπάθειας, καθώς αναμένεται να δώσουν το στίγμα της οργανωτικής και πολιτικής κατεύθυνσης του νέου φορέα.

Η απόψινη εκδήλωση στο Θησείο εκλαμβάνεται ως ένα σημείο καμπής που θα δρομολογήσει εξελίξεις στις ισορροπίες στον χώρο της κεντροαριστεράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-disjnhyntbrt?integrationId=40599y14juihe6ly}