Στη λαϊκή εκδήλωση του Θησείου, θα παρουσιαστεί το όνομα του νέου πολιτικού φορέα, με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο-έκπληξη, που τη μουσική του έγραψε ο Σταμάτης Κραουνάκης ειδικά για την περίσταση.

Λίγες ώρες απομένουν για την επισημοποίηση της επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε ρόλο πρωταγωνιστή, καθώς σήμερα το βράδυ στο Θησείο, στις 20.00, θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα.

Και μπορεί όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο όνομα του νέου φορέα και στα σύμβολα του, όμως μεγάλη σημασία έχει και το τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός, που αναμένεται να ζητήσει μαζική λαϊκή στήριξη, η οποία θα μπορέσει να αποτυπωθεί στις χιλιάδες υπογραφές που θα μπουν κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη.

Το μεγάλο «στοίχημα» Τσίπρα: Χιλιάδες υπογραφές

Η αναμονή των υποστηρικτών του Αλέξη Τσίπρα, λαμβάνει απόψε και επίσημα τέλος. Η παρένθεση της τελευταίας τριετίας κλείνει και πλέον όλα είναι έτοιμα για μια καινούργια, αλλά δύσκολη αρχή. Η επαναφορά σε ένα πολιτικό τοπίο που κυριαρχεί η Δεξιά και ο πολυκερματισμός του προοδευτικού χώρου, δεν θα είναι «περίπατος».

Στο επιτελείο, όμως, του πρώην πρωθυπουργού υπάρχει διάχυτη αισιοδοξία για το νέο «ταξίδι». Αισιόδοξος είναι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, όπως αναφέρουν άνθρωποι που συνομιλούν τακτικά μαζί του. Για να ανέβει ακόμα περισσότερο το ηθικό στην Αμαλίας, θα χρειαστεί, πάντως, ένα γερό «μπουστάρισμα» από τους πολίτες στους οποίους σκοπεύει να απευθυνθεί.

Και το πρώτο «στοίχημα» που θέλει να κερδίσει ο κ.Τσίπρας, είναι η μαζική λαϊκή στήριξη του νέου πολιτικού κόμματος. Οι συνεργάτες του αναφέρουν ότι ένα μεγάλο λαϊκό ρεύμα, από την κοινωνία, για την κοινωνία, είναι αυτό που θέλει να πετύχει – παρά την καχυποψία που υπάρχει για το πολιτικό σύστημα, συνολικά.

Απόψε το βράδυ, στις 20.00, στο Θησείο θα παρουσιάσει τις βασικές αξίες και θέσεις του νέο φορέα. Και σκοπεύει να καλέσει όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες να δηλώσουν συμμετοχή στο «νέο ταξίδι», υπογράφοντας την ιδρυτική του Διακήρυξη.

«Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν την πατρίδα μας, την αξιοπρέπεια του λαού μας, τη δημοκρατία, την ισότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς», όπως αναμένεται να τονίσει στην ομιλία του, «για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη. Και να πάψει η δικαιοσύνη και η εντιμότητα να είναι υπό διωγμό και η δημοκρατία υπό περιορισμό».

Τι θα αναφέρει η Διακήρυξη

Όλο αυτό το διάστημα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει δώσει τεράστια βαρύτητα στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του. Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι είχε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο επ’ αυτής, σχεδόν σε όλα τα σημεία της, ενώ πρόσωπα από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι έχει συνταχθεί και από τον ίδιο.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, στη Διακήρυξη θα υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής και της δράσης του κόμματος. Ο «νέος πατριωτισμός», πρώτα-πρώτα, που κατά τον εμπνευστή της συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική δικαιοσύνη, υπερασπίζεται τη δημοκρατία και την εμβάθυνσή της σε όλα τα πεδία τη εξουσίας και της κοινωνίας.

Παράλληλα, βάζει φραγμό στην ασυδοσία της ολιγαρχίας και την υποταγή του κράτους σ’ αυτή, μεταφράζει σε δύναμη για την Ελλάδα την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την προσφορά της στη μεγάλη υπόθεση της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και τοποθετεί την κοινωνία πάνω από τα κέρδη των αγορών και τους ανθρώπους πάνω από τους αριθμούς.

Στη Διακήρυξη θα περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με τη διακυβέρνηση της ΝΔ. Που ύφος και το ήθος της αποτυπώνουν:

-Οι υποκλοπές, η διαφθορά, τα Τέμπη, η συγκάλυψη, η περιφρόνηση του κράτους δικαίου, η χειραγώγηση των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

-Ο διεθνής εξευτελισμός με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την έκπτωση της πατρίδας μας σε τακτικό πελάτη των ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

-Η καταστροφή της εμπιστοσύνης και της κοινωνικής συνοχής.

-Η ανάδειξη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στο θεσμό που συνδέει την Ελλάδα με την Ευρώπη, περισσότερο από κάθε άλλον.

Από εκεί και πέρα, αναμένεται να αναφέρει πως η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της Μεταπολίτευσης, τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς θώκους, τη μια με το ένα, την άλλη με το άλλο χρώμα.

Έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα, είναι η φράση που αναμένεται να ειπωθεί και φυσικά θα γίνει αναφορά στα χρέη τους που ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και κατά πολλούς δεν χρωστάνε απλά στις τράπεζες, είναι εξαρτημένα από αυτές.

Προοδευτική «πανστρατιά»

Από εκεί και έπειτα, αναμένεται να υπάρξει κάλεσμα σε όλες τις ελληνίδες και όλοι οι έλληνες, στον κόσμο της Αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, σε προοδευτική «πανστρατιά».

Τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας από την πλευρά της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Και πηγή των αξιών του το Εμείς της νέας εποχής: μια κοινωνία που δεν συμβιβάζεται με τις ανισότητες, και δεν αφήνει τη ζωή των ανθρώπων στα χέρια της αγοράς και των ισχυρών. Θεμέλιο μας είναι η Δημοκρατία της καθημερινότητας, με φωνή για τους ανθρώπους και αξιοπρέπεια στην πράξη.

