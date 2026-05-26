Το πρώτο βήμα για την ένταξη στο κόμμα Τσίπρα.

Μπορεί στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το μεθεπόμενο Σάββατο αν η απόφαση που θα ληφθεί δεν τους ικανοποιεί να παραιτηθούν, οι βουλευτές όμως έχουν δυσκολότερο ρόλο.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει δηλώσει με όλους τους τρόπους ότι δεν επιθυμεί βουλευτές στο κόμμα του από τη στιγμή που ο ίδιος παραιτήθηκε από τη Βουλή και από τη στιγμή που το κόμμα που ιδρύει δεν έχει ως βάση τη Βουλή αλλά την κοινωνία. Από την άλλη ουκ ολίγοι βουλευτές επιθυμούν τη συμπόρευση μαζί του αλλά δεν θέλουν και να χάσουν την έδρα τους από τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες βουλευτές προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ σκέφτονται -ή και προγραμματίζουν- να ανεξαρτητοποιηθούν ακόμα και πριν τις καλοκαιρινές διακοπές και σε κάθε περίπτωση με την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου το φθινόπωρο.

Η ανεξαρτητοποίησή τους θα αποτελεί το πρώτο τους βήμα για την ένταξή τους στο κόμμα Τσίπρα καθώς στην πορεία προς τις εκλογές θα υποβάλλουν και την παραίτησή τους από το βουλευτικό αξίωμα.

Το διάστημα που θα είναι ανεξάρτητοι άλλωστε δεν θα δεσμεύονται να υπερασπίζουν τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ιδίως αν αυτές είναι αντιπαραθετικές με το κόμμα Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα δεν θα αφήνουν "ανενόχλητους" τους υποψήφιους βουλευτές του νέου κόμματος να αλωνίζουν μόνοι τους στις περιοχές τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, δεν κινδυνεύει να μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Όχι μόνο γιατί για να συμβεί αυτό θα πρέπει να μείνει με πέντε βουλευτές αλλά και γιατί μεγάλο μέρος των βουλευτών θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ ως που να ξεκαθαρίσουν κάπως τα πράγματα. Εν αντιθέσει με τη Νέα Αριστερά που εντός της εβδομάδας θα μείνει χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα.