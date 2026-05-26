Αν ο Ν. Ανδρουλάκης μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία επέλεγε τη συμπαράταξη όλα θα ήταν διαφορετικά και για τη Χαρ. Τρικούπη και για τη χώρα.

Επιζήμια, αν όχι καταστροφική, αναδεικνύεται αργά αλλά σταθερή η στρατηγική της «αυτόνομης πορείας» του ΠΑΣΟΚ. Τόσο για το ίδιο, όσο και για τη χώρα.

Πρώτον, σήμερα δεν θα υπήρχε ο Αλέξης Τσίπρας , καθώς θα είχε δημιουργηθεί με τη συνεργασία των δυνάμεων του χώρου μια υπολογίσιμη αντιπολίτευση που πραγματικά θα διεκδικούσε με αξιώσεις την πρώτη θέση στις εκλογές.

Δεύτερον, αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε απευθύνει προσκλητήριο στις άλλες δυνάμεις του χώρου μετά την επανεκλογή του θα ήταν σήμερα κυρίαρχος στο χώρο της αντιπολίτευσης, ενώ σήμερα αν τον περάσει ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει πρόβλημα ακόμα και ως προς τη διατήρηση της ηγεσίας του κόμματός του.

Τρίτον, ο κατακερματισμός της προοδευτικής παράταξης που επέφερε η στρατηγική της «αυτόνομης καθόδου» αποτελεί αυτή τη στιγμή τη μόνη «σανίδα σωτηρίας» για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και παράλληλα επιτρέπει στη ΝΔ αν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι αρνητικό γι΄ αυτή να διαθέτει την εναλλακτική λύση της αλλαγής ηγεσίας στο κόμμα, την επανασυσπείρωσής της και την εκ νέου ηγεμονία της στο εσωτερικό της.

Αλλά και με την στρατηγική της «αυτόνομης καθόδου» το ΠΑΣΟΚ εμφανίζει και σήμερα πολύ σημαντικά προβλήματα που οφείλει να λύσει έως τις εκλογές: