Πολλώ δε μάλλον αν το κόμμα Ανδρουλάκη βρεθεί στην 3η θέση όπως εκτιμά το Μαξίμου- Στο Μαξίμου διατείνονται ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει από το τιμόνι της Ν.Δ.. Ακόμη και αν λάβει ποσοστό πέριξ ή κάτω από 25%

Σχέδια για το πως θα κονιορτοποιήσει το ΠΑΣΟΚ είτε στην α΄ κάλπη είτε μεταξύ α΄και β΄ κάλπης επεξεργάζεται από το τώρα το Μαξίμου. Η εκτίμηση που μεταφέρεται στην κυβέρνηση από πολιτικούς αναλυτές και δημοσκόπους είναι ότι τα αποτελέσματα της πρώτης από την δεύτερη Κυριακή δεν αναμένεται να είναι εντυπωσιακά διαφορετικά. Εκτός και αν υπάρξει μεγάλη σκόπιμη αποχή ψηφοφόρων της Ν.Δ. στην πρώτη κάλπη.

Κυβέρνηση από την α΄ κάλπη

Έτσι σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews ο Κ. Μητσοτάκης φέρεται αποφασισμένος να ζητήσει από την πρώτη Κυριακή να σχηματιστεί κυβέρνηση. «Και θα το εννοεί» λένε συνεργάτες του. Υπό ποια έννοια; Πρώτον, θα δείξει ότι ο ίδιος σέβεται την ετυμηγορία του κόσμου ενώ το ΠΑΣΟΚ όχι. Δεύτερον θα κάνει την ανάγκη φιλοτιμία..

«Κλειδί» για τα τεκταινόμενα φυσικά θα είναι το ποσοστό που θα λάβει η Ν.Δ. Αν η σημερινή δημοσκοπική εικόνα επαληθευτεί και στην κάλπη η Ν.Δ. λάβει ποσοστό κάτω από 30% και πάνω από 27% ο Κ. Μητσοτάκης ξέρει ότι η αυτοδυναμία – έστω και με δεύτερες εκλογές- θα είναι άπιαστο όνειρο.

Έτσι θα βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο «διχοτόμησης» του ΠΑΣΟΚ. Πολλώ δε μάλλον αν το κόμμα Ανδρουλάκη βρεθεί στην 3η θέση όπως εκτιμά το Μαξίμου.

Το σχέδιο διχοτόμησης του ΠΑΣΟΚ

Αρχικά θα προτείνει συγκυβέρνηση και αν το ΠΑΣΟΚ αρνηθεί τότε στις δεύτερες εκλογές θα ποντάρει στις πιέσεις που θα ασκηθούν από την κοινωνία για σχηματισμό κυβέρνησης. Δηλαδή, ή στο να μεταπειστεί το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσει ή να κόψει το κόμμα στα δύο και να συγκυβερνήσει με ένα κομμάτι του.

Γιατί , όμως, το Μαξίμου επιμένει σε αυτό το σενάριο; .Διότι από τώρα ο Κ. Μητσοτάκης έχει αποκλείσει την συνεργασία με όμορα κόμματα όπως το κόμμα Βελόπουλου. Και το έχει κάνει σαφές σε όλους.

Δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει από τη Ν.Δ.

Κι αν ο ίδιος ο πρωθυπουργός μιλάει ακόμη για σενάριο αυτοδυναμίας- και όπως φαίνεται το θεωρεί ακόμη πιθανόν- την ίδια ώρα είναι ρεαλιστής και προετοιμάζει τα βήματα του για κάθε περίπτωση.

Επί του παρόντος στο Μαξίμου διατείνονται ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει σκοπό να αποχωρήσει από το τιμόνι της Ν.Δ.. Ακόμη και αν λάβει ποσοστό πέριξ ή κάτω από 25%. Φυσικά η δυναμική εκείνων των στιγμών απέχει πολύ από τις σημερινές βεβαιότητες. Ωστόσο, ο πρωθυπουργός εκπέμπει το μήνυμα ότι δεν έχει σκοπό να εγκαταλείψει εύκολα την μάχη και να καταθέσει τα όπλα.

Ή του ύψους ή του βάθους ..

Το εντυπωσιακό στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι για πρώτη φορά- ακόμη και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις - κανείς δεν βάζει στοίχημα για το αποτέλεσμα των εκλογών. Οι πλέον σκεπτόμενοι αποδίδουν τις ίδιες πιθανότητες στο να κάνει η Ν.Δ. για ακόμη μία φορά το θαύμα και να συγκεντρώσει ποσοστό πάνω από 32-33% που θα της δώσει το περιθώριο να διεκδικήσει αυτοδυναμία σε μία επόμενη αναμέτρηση ή να «πατώσει». Όπερ μεθερμηνευόμενο να κατρακυλήσει κάτω από το 25% ξορκίζοντας το 18% που έλαβε ο Αντώνης Σαμαράς τον Μάιο του 2012.

Οι διαρροές προς Καρυστιανού και Σαμαρά

Κι αυτό διότι κανείς δεν μπορεί από τώρα να προβλέψει πρώτον πόσο θα πιάσει το δίλημμα της «ακυβερνησίας» στους κεντρώους ψηφοφόρους και δεύτερον πως θα αντιδράσει το δυσαρεστημένο δεξιό ακροατήριο της Ν.Δ. Αν θα υπάρχουν μεγάλες διαρροές προς τα κόμματα Καρυστιανού και Σαμαρά που , ήδη, προ εξοφλείται και στο Μαξίμου ότι θα ιδρυθεί.

Με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή να πληθαίνουν τις δημόσιες παρεμβάσεις και ομιλίες τους ασκώντας ανοιχτή και σκληρή κριτική στο κόμμα που υπηρέτησαν μέχρι χθες.

Δεν υπάρχει ανασχηματισμός στον άμεσο... ορίζοντα

Κι αν όλα τα παραπάνω αφορούν τις εκλογές, όλοι αναρωτιούνται τι κινήσεις ετοιμάζει ο πρωθυπουργός στο άμεσο μέλλον. Θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό σε κυβέρνηση και Μαξίμου. Και αν ναι πότε; Θα υπάρξει ενίσχυση πολιτικών και αν ναι σε ποια κατεύθυνση;

Οι πληροφορίες του Dnews υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει στον άμεσο ορίζοντα σχεδιασμός για ανασχηματισμό. Το πιθανότερο είναι να αφήσει ο πρωθυπουργός να κυλήσει το καλοκαίρι και όταν αποκλειστεί το μικρό ενδεχόμενο για εκλογές το Φθινόπωρο , τότε να αποφασίσει για τον τελευταίο προεκλογικό ανασχηματισμό. Κυρίως για να μπουν βουλευτές από Περιφέρειες στις οποίες η Ν.Δ. βρίσκεται πολύ χαμηλά και για να μπουν στην κυβέρνηση κάποια πρόσωπα που θεωρούνται χρήσιμα. Ανάμεσα του ο Μ. Βορίδης.

Σε επίπεδο πολιτικού προσανατολισμού το πακέτο παροχών που προετοιμάζεται για την ΔΕΘ θα έχει σύμφωνα με πληροφορίες επίκεντρο την μικρομεσαία τάξη και την επιχειρηματικότητα.