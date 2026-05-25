Ξεσπάθωσε και πάλι ο Γιώργος Βλάχος, ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, αυτή τη φορά για τα «σπιτάκια» ανακύκλωσης.

Ο βουλευτής της ΝΔ επανήλθε με επίκαιρη ερώτηση στο ζήτημα, υποστηρίζοντας πως δεν έχει λάβει απάντηση αν και είχε καταθέσει και πάλι σχετική ερώτηση. Μάλιστα κατήγγειλε, πως αυτό συνιστά «προσβολή» και «διατηρεί τη συσκότιση».

Παίρνοντας το λόγο σήμερα, ο κ. Βλάχος ρώτησε τον υφυπουργό Ενέργειας: «Πόσο κόστισαν τα σπιτάκια; Ήταν μεγαλύτερο το κόστος από 400.000 ευρώ το κάθε σπιτάκι; Πόσα λειτουργούν από τα σπιτάκια που κατά τη γνώμη μας υπερπληρώθηκαν; Ποιος ανέλαβε και πόσο κόστισε η καμπάνια ενημέρωσης;».

Ο Νίκος Τσάφος υποστήριξε πως το υπουργείο Ενέργειας «δεν είχε ρόλο» στους διαγωνισμούς, παραπέμποντας στη διαχειριστική αρχή, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του βουλευτή. «Εξακολουθείτε να μην απαντάτε. Ζήτησα ονόματα και αριθμούς. Δεν έχει ευθύνη το υπουργείο, άρα ποιος έχει ευθύνη. Πόσο κόστισαν τα σπιτάκια ανακύκλωσης; Γιατί δεν λειτουργούν; Είναι πάνω από 400.000 ευρώ το κόστος για το κάθε σπιτάκι; Ποιος θα μου απαντήσει;», επέμεινε.

«Αν δεν μου απαντήσετε θα καταθέσω αίτημα κατάθεσης εγγράφων και αν χρειαστεί θα απευθυνθώ ψηλότερα», προειδοποίησε στη συνέχεια ανεβάζοντας στα ύψη τους τόνους. «Θα πρέπει να απευθυνθώ ψηλότερα. Δεν είναι απειλή, είναι απόγνωση. Κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε», πρόσθεσε.

Ο υφυπουργός Ενέργειας χαρακτήρισε ως «απολύτως εύλογες» τις ερωτήσεις, ωστόσο ανέφερε πως δεν δύναται να δώσει τις λεπτομέρειες που ζητά ο βουλευτής. «Εμείς είμαστε ο φορέας της γενικής πολιτικής, δεν τρέχουμε διαγωνισμούς και υλοποίηση έργων για να απαντήσουμε στο πώς, ποιος, πού, πότε. Εμείς χαράσσουμε ευρύτερη πολιτική για τη χώρα», είπε.

Θυμίζουμε πως ο κ. Βλάχος την περασμένη εβδομάδα απείχε από τις κρίσιμες ψηφοφορίες για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές.