«Γαλάζια» στελέχη δεν αποκλείουν ακόμα και εξελίξεις μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης αν το ποσοστό της ΝΔ είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών!

Η στήλη από τις 5 Μαΐου σας είχε ενημερώσει (ΕΔΩ) πως δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές αν το ποσοστό της ΝΔ στις πρώτες είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών.

Έγραφαν χαρακτηριστικά τα «Παιχνίδια Εξουσίας»:

«Το αν θα υπάρξει δεύτερη κάλπη θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ποσοστό του κυβερνώντος κόμματος στην πρώτη κάλπη και από τη διαφορά που θα υπάρξει από το δεύτερο κόμμα, εφόσον φυσικά η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα, κάτι που δείχνουν οι –τωρινές– μετρήσεις ότι θα συμβεί.

Αν η Νέα Δημοκρατία έχει ποσοστό κοντά στις ευρωεκλογές, τότε είναι πολύ δύσκολο ο Κ. Μητσοτάκης να προχωρήσει σε δεύτερες εκλογές, καθώς το πιθανότερο είναι το αποτέλεσμα να είναι δυσμενέστερο για το νυν κυβερνών κόμμα. Αν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγαλύτερο από το 30%, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι ο Κ. Μητσοτάκης να προσφύγει ξανά στις κάλπες, ώστε να μεγαλώσει το ποσοστό του κόμματός του.

Σε περίπτωση πάντως που το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι στα επίπεδα των ευρωεκλογών, κάτω δηλαδή από το 30%, είναι φανερό πως θα επιδιωχθεί κυβέρνηση συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή, είτε με το ΠΑΣΟΚ είτε με κόμμα της ακροδεξιάς. Προφανώς, με άλλο πρόσωπο πρωθυπουργό, που όμως θα προέρχεται από το πρώτο κόμμα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κορυφαίοι υπουργοί μιλώντας στη στήλη χαρακτηρίζουν ως «κορυφαίο λάθος» του πρωθυπουργού να μιλήσει εξ αρχής για διπλές κάλπες, καθώς η στρατηγική αυτή επιτρέπει τη «χαλαρή ψήφο» στις πρώτες εκλογές. Το Μαξίμου μάλιστα αρχίζει να συνειδητοποιεί το πρόβλημα και προσπαθεί να αλλάξει την επιχειρηματολογία κάτι όμως που είναι αρκετά δύσκολο να συμβεί.

«Γαλάζια» στελέχη μάλιστα δεν αποκλείουν ακόμα και εξελίξεις μεταξύ πρώτης και δεύτερης εκλογικής αναμέτρησης αν το ποσοστό της ΝΔ είναι κάτω από το ποσοστό των ευρωεκλογών την πρώτη Κυριακή!

Στο θέμα τα «Παιχνίδια Εξουσίας» θα επανέλθουν καθώς πρόκειται για ένα σοβαρό πρόβλημα για το Μέγαρο Μαξίμου!