Έφυγε στα 55 της η αγαπημένη γυμνάστρια.

Συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Γωγώ Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου 2026, ύστερα από μια μακρόχρονη και δύσκολη μάχη με την υγεία της. Την απώλειά της γνωστοποίησε η κόρη της, βυθίζοντας στη θλίψη συγγενείς, φίλους και ανθρώπους που τη γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί της όλα αυτά τα χρόνια.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να την αποχαιρετήσουν δημόσια ήταν και ο Βασίλειος Κωστέτσος. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας δημοσίευσε στα social media μια κοινή φωτογραφία της με τον σύζυγό της, Τραϊανός Δέλλας, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλειά της.

Μέσα από τα λόγια του θυμήθηκε τις λαμπερές στιγμές που έζησαν μαζί, κάνοντας αναφορά στις «χρυσές εποχές» της ελληνικής showbiz, ενώ περιέγραψε τη Γωγώ Μαστροκώστα ως μια γυναίκα αέρινη, δυναμική και ξεχωριστή, με επιβλητική παρουσία και ιδιαίτερη προσωπικότητα.

Παράλληλα, στάθηκε με σεβασμό και συγκίνηση στον σύζυγό της, τον οποίο χαρακτήρισε «ήρωα» για τη στήριξη και τη δύναμη που της πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια προς την οικογένειά της.

