Είναι υποχρεωτική και όμως, «δεν την έχουν βγάλει για 6 εκατ. οχήματα»!

Η κάρτα καυσαερίων οχημάτων είναι μια υποχρέωση αφορά κάθε οδηγό.

Είναι υποχρεωτική και όμως, «δεν την έχουν βγάλει για 6 εκατ. οχήματα!» τόνισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, Κωνσταντίνος Βήκας.

Από φέτος, η μη έκδοση της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων μπορεί να κοστίσει στους οδηγούς έως 350 €, σύμφωνα με τις τελευταίες αλλαγές του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η κίνηση αυτή στοχεύει στην αύξηση της αξιοπιστίας των μετρήσεων ρύπων των οχημάτων και στη μείωση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η κάρτα πλέον εκδίδεται αποκλειστικά από ΚΤΕΟ (δημόσια ή ιδιωτικά) και όχι από συνεργεία αυτοκινήτων όπως στο παρελθόν. Η αλλαγή αυτή διασφαλίζει ότι οι μετρήσεις είναι ακριβείς και τυποποιημένες.

Τα πρόστιμα είναι:

αν την έχεις βγάλει αλλά δεν την έχεις μαζί σου, 30 ευρώ.

αν δεν έχεις βγάλει, 50 ευρώ.

αν δεν είσαι μέσα στα όρια, 350 ευρώ.

Η κάρτα είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα από το πρώτο έτος κυκλοφορίας και πρέπει να ανανεώνεται κατά τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο.