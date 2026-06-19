Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης για την αναβάθμιση της υγείας και της παιδείας φέρνει η ΕΛΑΣ τους εργαζόμενους των δύο κρίσιμων τομέων, προτείνοντας στοχευμένες αυξήσεις μισθών για γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς.

Την ανάγκη για στοχευμένη αύξηση των μισθών των γιατρών, των νοσηλευτών και των εκπαιδευτικών αναδεικνύει η Θεώνη Κουφονικολάκου, παρουσιάζοντας μία από τις εμβληματικές προτάσεις της ΕΛΑΣ για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και παιδείας.

Όπως επισημαίνει, οι εργαζόμενοι στην υγεία δίνουν καθημερινά τη μάχη για την περίθαλψη των πολιτών υπό δύσκολες συνθήκες, με ελλείψεις προσωπικού και εξαντλητικά ωράρια, ενώ οι εκπαιδευτικοί επιτελούν κρίσιμο παιδαγωγικό έργο, προετοιμάζοντας τις νέες γενιές για μια υπεύθυνη ζωή σε μια κοινωνία ισότητας και αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την ίδια, η ενίσχυση των αποδοχών τους αποτελεί αναγκαία παρέμβαση, καθώς τόσο το σύστημα υγείας όσο και το εκπαιδευτικό σύστημα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Κάνει λόγο για δομές υγείας που λειτουργούν υπό καθεστώς πίεσης λόγω ελλείψεων προσωπικού και για σχολεία που βιώνουν συνθήκες έντασης εξαιτίας της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών.

Παράλληλα, ασκεί κριτική στην κυβερνητική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί στη συρρίκνωση του δημόσιου χαρακτήρα της υγείας και της παιδείας προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων.

Η πρόταση της ΕΛΑΣ εντάσσεται, όπως αναφέρει, σε μια ευρύτερη και ολιστική στρατηγική που περιλαμβάνει την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και του δημόσιου σχολείου, την αναγνώριση του έργου των επαγγελματιών των δύο κλάδων και τη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

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