Ο Άντι Μπέρναμ έσπευσε να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία των Εργατικών μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

Ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από την ηγεσία των Εργατικών και εγκαταλείπει την Ντάουνινγκ Στριτ. Το Εργατικό Κόμμα καλείται τώρα να αποφασίσει ποια θα είναι η συνέχεια - σχολιάζει ο Nick Eardley στο BBC - ωστόσο όλα τα στοιχήματα δείχνουν πως ο Άντι Μπέρναμ θα είναι σύντομα πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων για την αντικατάστασή του θα ανοίξει σε δύο εβδομάδες, ενώ το απόλυτο φαβορί, ο Άντι Μπέρναμ, έχει ήδη δηλώσει το «παρών» στη διαδικασία.

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«Ο Κιρ έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του κατά τη διάρκεια μιας τόσο δύσκολης περιόδου», έγραψε λίγη ώρα μετά τις ανακοινώσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού.

«Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μετάβασης και είναι σημαντικό η διαδικασία αυτή να διεξαχθεί με ομαλό και υπεύθυνο τρόπο. Θα θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση αυτής της διαδικασίας.

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Η χώρα προσμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία, και αυτό ακριβώς είναι που θα λάβει.

Καθώς προχωράμε μπροστά, προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να εργαστούμε μαζί για να επαναφέρουμε τη χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται. Οι πολίτες θέλουν να δουν πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη στέγαση και τις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Οι πολιτικές αλλαγές δεν πρέπει ποτέ να αποσπούν την προσοχή από την ευθύνη για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων.

Το κίνημα των Εργατικών ήταν πάντα ισχυρότερο όταν κοίταζε μπροστά με αυτοπεποίθηση και προσήλωση στον σκοπό. Αυτό είναι που θα κάνουμε από εδώ και πέρα, και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα είναι μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας».

{https://x.com/SkyNews/status/2069001512907378922?s=20}

Σημειώνεται πως ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος παραιτήθηκε από υπουργός Υγείας τον Μάιο, ξεκαθάρισε σήμερα πως δεν θα διεκδικήσει εντέλει την ηγεσία του κόμματος, καλώντας τους Εργατικούς να στηρίξουν την υποψηφιότητα Μπέρναμ.

Ο Στρίτινγκ αποκάλυψε ότι είχε εκτενείς συζητήσεις με τον Μπέρναμ τις τελευταίες ημέρες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ενότητα του κόμματος πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα.

«Μπορούμε να περάσουμε το καλοκαίρι υπερτονίζοντας μικρές διαφορές ή μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια και να τον βοηθήσουμε να φέρει τις αλλαγές που χρειάζονται το κόμμα μας και η χώρα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.