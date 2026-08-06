Στην Ελληνικό Μετρό βρίσκεται η τεχνική έκθεση για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην Κυψέλη.

Εξελίξεις αναμένονται το επόμενο χρονικό διάστημα με τη γραμμή του Μετρό στην Κυψέλη, που για την ώρα είναι παγωμένη. Στην Ελληνικό Μετρό βρίσκεται η τεχνική έκθεση για την επανεκκίνηση του μετροπόντικα στην Κυψέλη. Πληροφορίες του Dnews.gr αναφέρουν ότι τα έργα θα συνεχιστούν στην ίδια χάραξη με άγνωστο κόστος και δεν θα υπάρξει αναδρομολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα της μελέτης που ζήτησε η Ελληνικό Μετρό, ενώ νέες νομικές κινήσεις ετοιμάζουν ένοικοι σπιτιών της Κυψέλης που υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις καθιζήσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4 του μετρό.

Επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες που το τελευταίο διάστημα έχουν διαπιστώσει διαρροές νερού στα υπόγεια των πολυκατοικιών τους. Όπως καταγγέλλουν, συνεργεία της ΕΥΔΑΠ που επισκέφθηκαν επανειλημμένα τους χώρους δεν κατάφεραν να εντοπίσουν την πηγή του προβλήματος.

Οι ένοικοι εκφράζουν πλέον έντονη ανησυχία ότι οι διαρροές ενδέχεται να συνδέονται με άνοδο του υδροφόρου ορίζοντα.

Στο μεταξύ, από τη Δευτέρα (3/8) μηχανικοί που έχουν οριστεί από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) επισκέπτονται τα σπίτια και καταγράφουν τις ζημιές. Επίσης, ζητούν από τους ενοίκους οικοδομικές άδειες και κατόψεις των πολυκατοικιών. Μέχρι στιγμή έχουν επισκεφθεί σπίτια στις οδούς Κυψέλης, Σπετσών και Ευβοίας.

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Ο Δήμος Αθηναίων

Τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων στους κατοίκους της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του δημάρχου Χάρη Δούκα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση: «κατά τη διάρκεια της σημερινής 29ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, έπειτα από εισήγηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ελήφθη ομόφωνη απόφαση στήριξης των κατοίκων της Κυψέλης, των οποίων τα ακίνητα υπέστησαν ζημιές και ρωγμές από τις εργασίες κατασκευής του Μετρό».

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

«Να υποστηριχθούν οι εργασίες δύο ειδικών εμπειρογνωμόνων που επέλεξαν οι κάτοικοι και ενός νομικού συμβούλου. Οι δημοτικές υπηρεσίες θα προχωρήσουν με όλες τις δέουσες διαδικασίες για να καλυφθεί το οικονομικό κόστος.

Να ζητηθεί επισήμως, με επιστολή προς την κυβέρνηση και την εταιρεία «Ελληνικό Μετρό», πρόσβαση στη μελέτη αλλά και τα δεδομένα με βάση τα οποία θα υπάρξουν και τα σχετικά συμπεράσματα ώστε να γίνει αξιολόγηση από εξειδικευμένους συνεργάτες.

Να προχωρήσει η «Ελληνικό Μετρό» σε άμεση αποκατάσταση των ζημιών σε όλα τα ακίνητα.

Να διενεργηθεί έλεγχος στατικής επάρκειας όπου είναι αναγκαίο από το ΤΕΕ.

Ο Δήμος Αθηναίων θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την υλοποίηση των δεσμεύσεων της εταιρείας «Ελληνικό Μετρό». Στέκεται στο πλευρό των κατοίκων σε ό,τι χρειαστεί»