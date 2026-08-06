Οι υποψήφιοι έχουν περιθώριο έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου να δηλώσουν τις περιοχές προτίμησής τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ).

Νωρίτερα από πέρυσι αναμένεται να ανακοινωθούν την φετινή χρονιά τα ονόματα των 5.487 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που διορίζονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του υπουργείου Παιδείας, οι υποψήφιοι έχουν περιθώριο έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου να δηλώσουν τις περιοχές προτίμησής τους μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ), ενώ τα τελικά ονόματα θα ανακοινωθούν στις 11 Αυγούστου.

Τι να προσέξετε πριν δηλώσετε περιοχές στο ΟΠΣΥΔ

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να γνωρίζουν οι νεοδιοριζόμενοι αφορά την υποχρεωτική παραμονή δύο ετών στην περιοχή διορισμού. Μετά τον διορισμό τους, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν μπορούν να ζητήσουν απόσπαση σε άλλη περιοχή πριν από τη συμπλήρωση της διετίας, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Το πρώτο έτος υπηρεσίας πραγματοποιείται σε λειτουργικό κενό, ενώ το δεύτερο έτος ακολουθεί η διαδικασία τοποθέτησης σε οργανική θέση, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο οργανικό κενό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις, ο εκπαιδευτικός παραμένει στη διάθεση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου μέχρι να προκύψει δυνατότητα οριστικής τοποθέτησης.

Η νομοθεσία προβλέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευτικών που μπορούν να ζητήσουν απόσπαση πριν από τη συμπλήρωση της διετίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης, γονείς παιδιών με συγκεκριμένες σοβαρές παθήσεις ή αναπηρίες, πολύτεκνοι, εκπαιδευτικοί ή σύζυγοι εκπαιδευτικών με σοβαρά προβλήματα υγείας, περιπτώσεις όπου ο ίδιος ο εκπαιδευτικός ή ο/η σύζυγός του έχει ποσοστό αναπηρίας 75% και άνω, περιπτώσεις τέκνων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Στις περιπτώσεις αυτές, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική θέση.

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5.487 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών: Η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία

Συνολικά 5.487 θέσεις μόνιμων διορισμών προβλέπονται για εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), με την κατανομή να καλύπτει τόσο τη Γενική Εκπαίδευση όσο και την Ειδική Αγωγή. Η μεγαλύτερη μερίδα των διορισμών αφορά την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Γενικής Αγωγής, όπου προβλέπονται 2.403 θέσεις, ενώ στη Δευτεροβάθμια Γενική Εκπαίδευση αντιστοιχούν 910 θέσεις. Σημαντικός αριθμός θέσεων αφορά την Ειδική Αγωγή, καθώς προβλέπονται συνολικά 1.612 διορισμοί, εκ των οποίων 309 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ε.Α.Ε. και 1.303 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ε.Α.Ε. Παράλληλα, για τους εκπαιδευτικούς των Μουσικών Σχολείων (κλάδος ΠΕ79 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) προβλέπονται 92 θέσεις, ενώ για τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. διατίθενται 470 θέσεις. Η τελική κατανομή διαμορφώνεται ως εξής:

Κατηγορία Θέσεις Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2.403 Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 910 Εκπαιδευτικοί ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων (Β/θμια) 92 Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 309 Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 1.303 Μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. 470 Σύνολο 5.487

Μέσω ΟΠΣΥΔ η δήλωση περιοχών για μόνιμο διορισμό: Τι να προσέξουν οι εκπαιδευτικοί

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους 5.487 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας ΟΠΣΥΔ.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Να συνδεθούν στο opsyd.sch.gr με τους προσωπικούς τους κωδικούς.

Να επιλέξουν την ειδική ενότητα για τις αιτήσεις μόνιμου διορισμού.

Να δηλώσουν τις περιοχές προτίμησής τους με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τον πίνακα των διαθέσιμων κενών οργανικών θέσεων που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της σχετικής Πρόσκλησης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσες περιοχές επιθυμούν, χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογών. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά και αποτελεί ταυτόχρονα Υπεύθυνη Δήλωση.

Αποκλεισμός τριών ετών μετά τον διορισμό – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που διορίζονται σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τίθενται σε καθεστώς αποκλεισμού από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην εκπαίδευση για χρονικό διάστημα τριών ετών από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού τους στο ΦΕΚ.

Ο αποκλεισμός ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που ο διορισθείς δεν αναλάβει τελικά υπηρεσία. Δηλαδή, η δημοσίευση της απόφασης διορισμού στο ΦΕΚ ενεργοποιεί την τριετή δέσμευση, ανεξάρτητα από το αν ο εκπαιδευτικός παρουσιαστεί στη θέση που του κατανεμήθηκε.

Επιπλέον, προβλέπεται ειδική ρύθμιση για την περίπτωση κατά την οποία το τρίτο έτος του αποκλεισμού συμπέσει με το πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης. Σε αυτή την περίπτωση, ο υποψήφιος δεν θα μπορεί να συμμετάσχει σε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης κατά το πρώτο έτος των νέων πινάκων, αλλά θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κατά το δεύτερο έτος ισχύος τους.