Πώς υποχρεώθηκαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ - Όλοι ξέρουν πως δεν πρόκειται να ξεχρεώσουν ποτέ - Γιατί ΝΔ και ΠΑΣΟΚ αρχίζουν να θυμίζουν την... «Ακρόπολη Χρηματιστηριακή»!

Τελευταία, με αφορμή τα τελευταία στοιχεία για τα οικονομικά των κομμάτων, κάποιοι θέλουν να σταματήσει μια και καλή η συζήτηση για τα χρέη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τα χρέη των οποίων προς τις τράπεζες συνεχώς αυξάνουν και όλοι γνωρίζουν πως δεν πρόκειται να αποπληρωθούν ποτέ! Η ΝΔ επιχειρεί να ξεχαστεί το θέμα δια της σιωπής, το ΠΑΣΟΚ με (πρωτοφανή) επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα γιατί η ΕΛΑΣ τόλμησε και ασχολήθηκε με το θέμα, ενώ διάφορα στελέχη μεταξύ Χαριλάου Τρικούπη και Αμαλίας εκτιμούν πως "η ΕΛΑΣ δεν έπρεπε να ασχοληθεί με το θέμα, ώστε να μην χειροτερέψουν οι σχέσεις της με το ΠΑΣΟΚ"!

Απίθανα πράγματα! Τα κόμματα είναι θεσμός της δημοκρατίας και είναι υποχρεωμένα να δίνουν λογαριασμό στους θεσμούς και την κοινωνία και όχι να είναι υπεράνω αυτών.

Ας δούμε ορισμένα στοιχεία:

-ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ως τα δυο ισχυρά κόμματα ενός "μεγάλου δικομματισμού" που χαρακτήρισε την μεταπολίτευση έως ότου άρχισαν τα μνημόνια χρησιμοποίησαν το κρατικό αλλά και το "μαύρο χρήμα" για την αναπαραγωγή των ποσοστών τους! Το μεγαλύτερο μέρος των χρεών τους οφείλεται στις τεράστιες δαπάνες για μεταφορά ψηφοφόρων τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό στις ιδιαίτερες πατρίδες τους προκειμένου να ψηφίσουν αυτόν που τους έβαζε τα εισιτήρια. Δεν συνέβαλαν μόνο στην υπερχρέωση της "Ολυμπιακής", αλλά και στα δικά τους υπερχρέη. Οι τράπεζες, που οι διοικήσεις τους εξαρτώντας και από τα δυο κόμματα εξουσίας καθώς ΝΔ και ΠΑΣΟΚ εναλλάσσονταν στην κυβερνητική εξουσία, τους έδιναν προκαταβολικά δάνεια με εχέγγυο την κρατική επιχορήγηση που θα λάβουν στο μέλλον, προκαταλαμβάνοντας τα υψηλά ποσοστά τους. Στο μνημόνιο όμως τα ποσοστά αυτά σμίκρυναν αρκετά με αποτέλεσμα τα χρήματα της κρατικής επιχορήγησης που ελάμβαναν πλέον ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να μην φτάνουν για τα έξοδα μισθοδοσίας και αποπληρωμή χρεών σε τρίτους, πχ γραφεία ταξιδιών, εταιρίες δημοσκοπήσεων, διαφημιστικές εταιρίες, μέσα ενημέρωσης κοκ -πού λεφτά για να πληρώσουν τα χρέη!

-ΝΔ και ΠΑΣΟΚ συμφώνησαν να γίνει νόμος ώστε τα τραπεζικά στελέχη που έδιναν τα δάνεια στα κόμματα να μην αντιμετωπίσουν ούτε ποινικές ούτε διοικητικές ευθύνες!

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-Παράλληλα υπήρχαν γεγονότα που πέρασαν πολύ ανώδυνα, όπως πχ το ένα εκατομμύρια μάρκα που πήγε με μαύρες σακούλες από τη Siemens στα Ταμεία του ΠΑΣΟΚ. Ή το πόρισμα των ορκωτών εισαγγελέων που ζήτησε ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Βενιζέλος προκειμένου να αποδώσει την ευθύνη μέρους της υπερχρέωσης του ΠΑΣΟΚ στον προκάτοχό του Γιώργο Παπανδρέου, πόρισμα που κρατείται εφτασφράγιστο μυστικό και που κανένας εισαγγελέας δεν ζήτησε να το δει-ούτε ζήτησε να το δει κανένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ! Λίγο αργότερα δε ένας από τους λόγους που δημιουργήθηκε το ΚΙΝΑΛ ήταν για να μπορέσει η Χαριλάου Τρικούπη να λαμβάνει ένα μέρος της επιχορήγησης (το άλλο έπαιρναν οι τράπεζες) και να λειτουργεί ως κόμμα.

-Για να πωληθεί η "Αγροτική Τράπεζα" σε ιδιώτη το 2012 χωρίστηκε σε δυο τμήματα: Στο "υγιές κομμάτι" της και την "bad bank" που κράτησε όλα τα χρέη. Όλα πλην μιας περιπτώσεων, των χρεών των κομμάτων που έμειναν στο "υγιές κομμάτι"- ο λόγος ευνόητος από όλους.

-ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να αποπληρώσουν ποτέ τα χρέη τους.Σε λίγο αν δεν παρθούν μέτρα θα θυμίζουν την ..."Ακρόπολη Χρηματιστηριακή" που έφτασε να χρωστά δισεκατομμύρια που φυσικά ήταν ανείσπρακτα και τελικά διαγράφονται όλα.

-Όσο και αν είναι σκληρό για νοικοκυριά και επιχειρήσεις που καταστρέφονται από χρέη στις τράπεζες και στο ευρύτερο δημόσιο,τα κόμματα, εν προκειμένω ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, δεν μπορούν να κλείσουν! Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να λειτουργούν χωρίς τουλάχιστον να αυξάνονται τα χρέη τους. Η ΕΛ.Α.Σ. έκανε πρόσφατα μια πρόταση. Σε πολύ σωστή κατεύθυνση, αλλά που ασφαλώς δεν λύνει το πρόβλημα. Ας γίνει μια πραγματική συζήτηση για να αντιμετωπιστεί ριζικά το πρόβλημα. Οτιδήποτε άλλο αποτελεί πρόβλημα για τη δημοκρατία αλλά και για την ίδια την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Εκείνο που σίγουρα δεν χρειάζεται είναι μια αντιμετώπιση του στιλ "εκεί που μας χρωστούσανε ζητάνε και το βόδι"! Να εγκαλούν δηλαδή ΝΔ και ΠΑΣΟΚ όποιον θέτει το θέμα- ειδικά η στάση της Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε αδιανόητη! Και κάτι ακόμα πιο εντυπωσιακό:Το μόνο κόμμα που "έφαγε" πρόστιμο για τα οικονομικά του ήταν το ...ΚΚΕ! Γιατί δεν ονομαστικοποιεί κουπόνια των πέντε και δέκα ευρώ, γιατί δηλαδή δεν δίνει τον κατάλογο των απλών ανθρώπων που το ενισχύουν! Και που στην εποχή που ζούμε ορθώς πράττει! Γραμματείς και Φαρισαίοι που διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλον!