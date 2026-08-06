Το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί στα 74,69 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση κατά 53 σεντς ή 0,7%, ενώ το Μπρεντ διαμορφώνεται στα 79,08 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 37 σεντς ή 0,5%.

Οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν απώλειες στις διεθνείς αγορές την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν, οι οποίες ενισχύουν τις προσδοκίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με στόχο τον τερματισμό της πεντάμηνης σύγκρουσης και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Το αμερικανικό αργό (WTI) υποχωρεί στα 74,69 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση κατά 53 σεντς ή 0,7%, ενώ το Μπρεντ διαμορφώνεται στα 79,08 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας απώλειες 37 σεντς ή 0,5%.

Οι πιέσεις στις τιμές εντάθηκαν μετά τις πληροφορίες περί προόδου στις συνομιλίες Ιράν-Ομάν, καθώς η αγορά εκτιμά ότι μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών κινδύνων στη Μέση Ανατολή. Όπως επισημαίνουν, οι τιμές έχουν ουσιαστικά επιστρέψει στα επίπεδα που καταγράφηκαν μετά την προσωρινή συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 17 Ιουνίου, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Ωστόσο, η αβεβαιότητα παραμένει έντονη. Πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων αναφέρουν ότι εξετάζεται πρόταση που θα έδινε στην Τεχεράνη αυξημένο ρόλο στον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, εξέλιξη για την οποία δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη νέα στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ θα προκαλέσει αντίποινα εναντίον κρίσιμων ενεργειακών υποδομών στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι σε δεξαμενόπλοια στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν εξακολουθούν να τροφοδοτούν ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, περιορίζοντας την αισιοδοξία για την πλήρη αποκατάσταση της ομαλής ροής του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

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Πρόσθετη πίεση στην αγορά άσκησαν και τα τελευταία στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA), σύμφωνα με τα οποία τα αμερικανικά αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 2,5 εκατ. βαρέλια, φθάνοντας τα 407 εκατ. βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 31 Ιουλίου.