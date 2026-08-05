Αναλυτές της IG επισημαίνουν ότι βασικό σημείο τριβής παραμένει το κατά πόσο το Ιράν θα συνεχίσει να διεκδικεί κάποιο βαθμό ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απορρίψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται σταθεροποιητικά την Τετάρτη, έπειτα από τη σημαντική υποχώρηση που κατέγραψαν στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και την πιθανή αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα αποκλεισμένα Στενά του Ορμούζ.

Το Μπρεντ διαπραγματεύεται στα 79,62 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 75,20 δολάρια το βαρέλι.

Την Τρίτη, το Κατάρ ανακοίνωσε ότι οι διαμεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης παρουσιάζουν πρόοδο, εξέλιξη που άσκησε πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, η Τεχεράνη διέψευσε τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Το Brent έκλεισε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις 13 Ιουλίου.

Αναλυτές της IG επισημαίνουν ότι βασικό σημείο τριβής παραμένει το κατά πόσο το Ιράν θα συνεχίσει να διεκδικεί κάποιο βαθμό ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απορρίψουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι τιμές του Μπρεντ υποχώρησαν περισσότερο από 5% την Τρίτη, διευρύνοντας τις απώλειες της Δευτέρας, καθώς οι αγορές εκτίμησαν ότι ενδέχεται να υπάρξει σύντομα συμφωνία. Πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ μόνο τον Μάρτιο οι τιμές του πετρελαίου είχαν ενισχυθεί κατά περίπου 50%.

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Στο διπλωματικό πεδίο, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, συζήτησαν τηλεφωνικά τις προσπάθειες γεφύρωσης των διαφορών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με στόχο τη δημιουργία προϋποθέσεων για μια πιο μόνιμη συμφωνία.

Τέλος, σύμφωνα με στοιχεία του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (API), τα αποθέματα αργού πετρελαίου και βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκαν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων μειώθηκαν. Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά περίπου 2,7 εκατ. βαρέλια. Οι επίσημες εκτιμήσεις της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα και εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς.