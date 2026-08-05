Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 ευρώ έως και 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο και την κατηγορία δικαιούχων, ενώ η διαδικασία επιλογής πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Σήμερα Τετάρτη 5 Αυγούστου και ώρα 12:00 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», το οποίο επανέρχεται με σημαντικές αλλαγές που διευρύνουν τον αριθμό των δικαιούχων.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, με την αρχή να γίνεται σήμερα με εκείνους που το ΑΦΜ τους λήγει σε 1 και 2.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα προβλέπει πως οι αιτήσεις ανοίγουν στις

5 Αυγούστου: για ΑΦΜ που λήγουν σε 1 και 2

6 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4

7 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6

8 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

9 Αυγούστου: ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0

Τέλος, από 10 έως 21 Αυγούστου, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα ΑΦΜ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026 στις 23:59, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται :

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τους κωδικούς Taxisnet.

Με φυσική παρουσία, σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Επιδότηση από 200 έως 600 ευρώ

Το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, τα οικογενειακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά, αλλά και την περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιηθούν οι διακοπές.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χαμηλή τουριστική περίοδο, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, προσφέροντας υψηλότερες ενισχύσεις σε όσους επιλέξουν να ταξιδέψουν εκτός θερινής περιόδου.

Στόχος είναι η τόνωση του χειμερινού τουρισμού και η ενίσχυση της επισκεψιμότητας σε ορεινούς και λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς.

Μάλιστα, περίπου το 70% του συνολικού προϋπολογισμού θα διατεθεί για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Αυξημένα εισοδηματικά όρια

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τη διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, ώστε περισσότεροι πολίτες να μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα:

Το εισοδηματικό όριο για άγαμους χωρίς παιδιά αυξάνεται στις 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ.

Για έγγαμους χωρίς παιδιά διαμορφώνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ.

Για οικογένειες με παιδιά, τα όρια αυξάνονται κλιμακωτά και μπορούν να φτάσουν έως τις 58.000 ευρώ.

Ειδικές προβλέψεις για ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ο νέος κύκλος του προγράμματος περιλαμβάνει σημαντικές κοινωνικές παρεμβάσεις.

Για πρώτη φορά, άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και οικογένειες που έχουν εξαρτώμενα τέκνα με πιστοποιημένη αναπηρία, θα μπορούν να συμμετέχουν χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Παράλληλα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και μετά.

Δύο φάσεις υλοποίησης

Υπενθυμίζεται πως το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027» θα εφαρμοστεί σε δύο διαδοχικές φάσεις.

Η πρώτη θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στις αρχές του 2027 και θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Για τη δεύτερη φάση δεν θα πραγματοποιηθεί νέα ηλεκτρονική κλήρωση.

Οι επιπλέον δικαιούχοι θα επιλεγούν από όσους είχαν ήδη υποβάλει αίτηση στην πρώτη φάση, αλλά δεν είχαν κληρωθεί, δίνοντας έτσι μια δεύτερη ευκαιρία σε περισσότερους πολίτες να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.