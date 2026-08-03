Εφόσον η δήλωση οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής.

Άνοιξε σήμερα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των δηλώσεων Πόθεν Έσχες του 2026, με την προθεσμία για την οριστικοποίηση των δηλώσεων να λήγει στις 24 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ΠΟΘΕΝ. Οι υπόχρεοι συνδέονται στο σύστημα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών Taxisnet, επιλέγουν το αντίστοιχο έτος δήλωσης και προχωρούν στη μεταφορά των διαθέσιμων δεδομένων.

Εφόσον η δήλωση οριστικοποιηθεί εμπρόθεσμα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης από τον υπόχρεο εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη λήξη της αρχικής προθεσμίας υποβολής.