Στην κατάσβεση συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη.

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο αεροσκάφη. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η φωτιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για να περιορίσουν την εξάπλωσή της και να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με έξι οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς. Η περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς η χαμηλή βλάστηση μπορεί να ευνοήσει την ταχεία εξάπλωση των φλογών, ειδικά σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας και ανέμων. Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πιερίας, το οποίο έχει αναλάβει τη συλλογή στοιχείων και την εξέταση όλων των πιθανών σεναρίων.