«Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;», διερωτώνται οι εποχικοί πυροσβέστες.

Την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη την Κυριακή στα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική, ομάδα ατόμων μπήκε στο parking της πυροσβεστικής κλέβοντας εξαρτήματα αυτοκινήτων και προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Πυροσβέστες καταγγέλλουν ότι, ενώ αγωνίζονταν για την προστασία ανθρώπινων ζωών και περιουσιών στις πυρκαγιές, ορισμένοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία τους και εισέβαλαν στον χώρο στάθμευσης του Πυροσβεστικού Σώματος στη Μαγούλα.

Αφού προξένησαν φθορές στα οχήματα των πυροσβεστών, αφαίρεσαν τις ζάντες και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Σχετική δημοσίευση για το συμβάν πραγματοποίησε και η ομάδα «Εθελοντών Πυροσβεστών» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θέτοντας το ερώτημα «ποιος θα προστατεύσει εκείνους τελικά;».

{https://www.facebook.com/epoxikoipirosvestes/posts/pfbid0bAza2axBfnHhi8nXq4CHQTLN1DDTPxvuJi7FJoQit1wiShE3BC84y37epvnATpyml}

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«Την ώρα που οι Πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες για να προστατεύσουν ζωές και περιουσίες, κάποιοι εκμεταλλεύονταν την απουσία τους για να κλέβουν ζάντες και να προκαλούν φθορές στα αυτοκίνητά τους στη Μαγούλα. Την ώρα της αυτοθυσίας, κάποιοι επέλεξαν τον δρόμο της ντροπής. Η κοινωνία ας βγάλει τα δικά της συμπεράσματα για τη γνωστή αντι- κοινωνική ομάδα. Εμάς ποιος θα μας προστατεύσει τελικά;», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

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