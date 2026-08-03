Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο εταιρείες ειδικού σκοπού με έδρα τη Λιβερία, η Panship Ltd και η Kallishop Ltd, οι οποίες είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες των πλοίων «Pantazis L» και «Kalliopi L» αντίστοιχα.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε σε δικαστικές ενέργειες για τη διεκδίκηση ποσού 21,45 εκατ. δολαρίων από την Kyla Shipping & Trading, συμφερόντων του Νικολάου Λιβανού, με την υπόθεση να οδηγεί ήδη στην κατάσχεση ενός εκ των δύο πλοίων που συνδέονται με την απαίτηση. Συγκεκριμένα, το bulk carrier «Pantazis L», χωρητικότητας 76.600 dwt και κατασκευής 2003, τέθηκε υπό κράτηση στη Σιγκαπούρη στις 23 Ιουλίου, κατόπιν εντάλματος του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Η δικαστική διεκδίκηση αφορά απαιτήσεις που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις και υποθήκες επί πλοίων, με την τράπεζα να υποστηρίζει ότι παραμένουν ανεξόφλητες σημαντικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο των συμφωνιών χρηματοδότησης. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο εταιρείες ειδικού σκοπού με έδρα τη Λιβερία, η Panship Ltd και η Kallishop Ltd, οι οποίες είναι οι εγγεγραμμένοι ιδιοκτήτες των πλοίων «Pantazis L» και «Kalliopi L» αντίστοιχα.

Τα δύο panamax bulk carriers αποκτήθηκαν από την Kyla Shipping κατά την περίοδο της ισχυρής ανόδου της ναυτιλιακής αγοράς, όταν οι αξίες των πλοίων και οι ναύλοι κινούνταν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 ανέτρεψε τις συνθήκες στην αγορά ξηρού φορτίου, οδηγώντας μεγάλο μέρος του κλάδου σε αναδιαρθρώσεις δανείων.

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της VesselsValue, η αξία του «Pantazis L» ανέρχεται περίπου στα 8,8 εκατ. δολάρια και του «Kalliopi L» στα 7,3 εκατ. δολάρια, με τη συνολική αποτίμηση των δύο πλοίων να διαμορφώνεται στα 16,1 εκατ. δολάρια, ποσό χαμηλότερο από την απαίτηση των 21,45 εκατ. δολαρίων που προβάλλει η Τράπεζα Πειραιώς. Οι σχετικές δανειακές συμφωνίες μεταξύ της τράπεζας και των δύο εταιρειών φέρεται να έχουν συναφθεί τον Σεπτέμβριο του 2013.

Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενες δικαστικές διαμάχες που έχουν συνδεθεί με τη δραστηριότητα της Kyla Shipping. Το 2020, δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας είχε δικαιώσει τις DVB Bank και Nord/LB σε υπόθεση διεκδίκησης σχεδόν 12 εκατ. δολαρίων από ανεξόφλητες δανειακές υποχρεώσεις εταιρειών που διαχειρίζονταν πλοία της Kyla, με τον Νικόλαο Λιβανό να έχει παράσχει προσωπικές εγγυήσεις για τα συγκεκριμένα δάνεια.Μέχρι στιγμής, η Kyla Shipping δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση. Παρά την κράτηση του «Pantazis L», τα υπόλοιπα πλοία του στόλου της εταιρείας συνεχίζουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες, ενώ το «Kalliopi L» εκτελεί ταξίδι από την Αργεντινή προς τη Μαλαισία, με προγραμματισμένη άφιξη στις 13 Αυγούστου.