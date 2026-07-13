Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς, η Metlen, τα ανοικτά μέτωπα της QQuant Master Servicer, ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Μεθώνη, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και οι business της Ίνες Σοφία Νιάρχου στον χώρο της τέχνης

Η Τράπεζα Πειραιώς δρομολογεί την αναδιάρθρωση της ακίνητης περιουσίας του ομίλου, προχωρώντας στην απορρόφηση των Πειραιώς Development, Πειραιώς Property, ND Αναπτυξιακή, Property Horizon, ΠΛΕΙΑΔΕΣ Estate και Woli Operations.

Η Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς δρομολογεί την αναδιάρθρωση της ακίνητης περιουσίας του ομίλου, προχωρώντας στην απορρόφηση των Πειραιώς Development, Πειραιώς Property, ND Αναπτυξιακή, Property Horizon, ΠΛΕΙΑΔΕΣ Estate και Woli Operations. Συνολικά, οι έξι εταιρείες που απορροφώνται διαθέτουν ενεργητικό περίπου 171 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή τους θέση διαμορφώνεται περίπου στα 29 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο οικονομικό βάρος της συγχώνευσης συγκεντρώνεται στην Πειραιώς Property, η οποία αποτελεί τον βασικό βραχίονα διαχείρισης ακινήτων του ομίλου. Ο ισολογισμός μετασχηματισμού της Πειραιώς Property εμφανίζει ενεργητικό 142,12 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 46,69 εκατ. ευρώ αφορούν επενδυτικά ακίνητα, 42,11 εκατ. ευρώ αποθέματα ακινήτων, 27,07 εκατ. ευρώ ακίνητα που προορίζονται για πώληση, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται σε 13,48 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώνονται σε 114,31 εκατ. ευρώ, κυρίως από ομολογιακά και τραπεζικά δάνεια ύψους 111,81 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η εταιρεία να εμφανίζει θετική καθαρή θέση 27,81 εκατ. ευρώ. Η Πειραιώς Development εμφανίζει και εκείνη ισορροπημένο ισολογισμό. Το ενεργητικό της ανέρχεται σε 3,23 εκατ. ευρώ, με βασικό περιουσιακό στοιχείο οικόπεδο στον Άγιο Στέφανο αξίας 2,72 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις περιορίζονται σε 2,79 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διατηρεί θετική καθαρή θέση 435 χιλ. ευρώ, παρά τις σωρευμένες ζημιές εις νέον ύψους 569 χιλ. ευρώ. Από το σχέδιο συγχώνευσης προκύπτουν επίσης τα οικονομικά στοιχεία των υπόλοιπων εταιρειών που απορροφώνται.

Η εικόνα της ΠΛΕΙΑΔΕΣ Estate είναι σαφώς πιο επιβαρυμένη. Η εταιρεία διαθέτει ενεργητικό μόλις 5,47 εκατ. ευρώ, σχεδόν αποκλειστικά από το ακίνητο στο Λιβάδι Αράχωβας, ενώ οι υποχρεώσεις της ανέρχονται σε 21,76 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 21,35 εκατ. ευρώ αποτελούν βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό. Η καθαρή θέση είναι αρνητική κατά 16,29 εκατ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά τη μοναδική από τις απορροφώμενες εταιρείες με τόσο έντονα αρνητική κεφαλαιακή εικόνα. Η αρνητική αυτή εικόνα συνδέεται κυρίως με τη σημαντική απομείωση της αξίας του βασικού ακινήτου της εταιρείας, καθώς η αποτίμησή του υποχώρησε από 7,91 εκατ. ευρώ σε 5,47 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ζημία αποτίμησης περίπου 2,45 εκατ. ευρώ.

Η ND Αναπτυξιακή διαθέτει ενεργητικό 2,95 εκατ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και επενδύσεις σε ακίνητα, ενώ εμφανίζει καθαρή θέση 2,33 εκατ. ευρώ και πολύ περιορισμένες υποχρεώσεις μόλις 615 χιλ. ευρώ. Η Property Horizon εμφανίζει ακόμη ισχυρότερη κεφαλαιακή εικόνα, καθώς διαθέτει ενεργητικό 16,24 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 1,92 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 14,32 εκατ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά τη δεύτερη ισχυρότερη εταιρεία του χαρτοφυλακίου μετά την Πειραιώς Property. Τέλος, η μικρότερη εταιρεία της συναλλαγής, η Woli Operations, διαθέτει ενεργητικό 1,14 εκατ. ευρώ, υποχρεώσεις 1,10 εκατ. ευρώ και οριακή θετική καθαρή θέση 36 χιλ. ευρώ, ήτοι έχει περιορισμένο οικονομικό αντίκτυπο στη συνολική συγχώνευση.

Η παραγωγής αλουμίνας της Metlen

Η Metlen ολοκλήρωσε δύο επενδύσεις συνολικού ύψους 30,7 εκατ. ευρώ στη μονάδα παραγωγής αλουμίνας στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ενισχύοντας τη δυναμικότητα του εργοστασίου και εξασφαλίζοντας φορολογικά κίνητρα άνω των 7,6 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη επένδυση, με οριστικό επιλέξιμο κόστος 16,49 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου μέσω ομολογιακού δανείου και συνοδεύεται από φορολογική απαλλαγή ύψους 4,12 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 25% του επιλέξιμου κόστους. Η επένδυση αφορούσε στην εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνικών εγκαταστάσεων, με αποτέλεσμα η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας να διαμορφωθεί στους 871.000 τόνους αλουμίνας.

Παράλληλα, η εταιρεία ολοκλήρωσε δεύτερη επένδυση ύψους 14,21 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση συγκροτήματος αφαίρεσης οξαλικών, η οποία αυξάνει την παραγωγή κατά 17 εκατ. κιλά αλουμίνας ετησίως. Το έργο χρηματοδοτήθηκε επίσης εξ ολοκλήρου μέσω τριετούς ομολογιακού δανείου και έλαβε αρχική φορολογική απαλλαγή ύψους 3,55 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, για την εν λόγω επένδυση εγκρίθηκε η χρήση πρόσθετης φορολογικής απαλλαγής ύψους 1,83 εκατ. ευρώ. Με την ολοκλήρωση των δύο επενδύσεων, η Metlen ενισχύει την παραγωγική της βάση στον κλάδο της αλουμίνας, αυξάνοντας τη δυναμικότητα της μονάδας στους 871.000 τόνους ετησίως.

Τα δικαστικά μέτωπα της QQuant Master Servicer

Δικαστικές εξελίξεις που «βαραίνουν» την QQuant Master Servicer καταγράφονται στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2025 που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Πρώτα από όλα η εταιρεία αναφέρει ότι η απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία ορίζει ότι στις υποθέσεις του νόμου Κατσέλη ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου της οφειλής, αυξάνει τον φόρτο εργασίας των μονάδων που χειρίζονται τις συγκεκριμένες υποθέσεις και δεν αποκλείεται να οδηγήσει και σε χαμηλότερες ανακτήσεις από χαρτοφυλάκια με αντίστοιχες απαιτήσεις.

Παράλληλα, η QQuant διατηρεί ανοιχτό δικαστικό μέτωπο με το Δημόσιο, έχοντας προσφύγει στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά προστίμων που της επιβλήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. Η συνολική αξία των προστίμων ανέρχεται σε 339 χιλ. ευρώ, με τα περισσότερα να έχουν ήδη καταβληθεί κατά τις χρήσεις 2024 και 2025. Ωστόσο, η διοίκηση εκτιμά ότι οι πιθανότητες ευδοκίμησης των προσφυγών κυμαίνονται μεταξύ 70% και 90%, ενώ ακόμη και στην περίπτωση που αυτές δεν γίνουν δεκτές, θεωρεί ότι το τελικό ύψος των προστίμων θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από το αρχικά επιβληθέν.

Επιπλέον, η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με 16 ενεργές αγωγές συνολικού ύψους περίπου 5,25 εκατ. ευρώ, οι οποίες αφορούν κυρίως αξιώσεις για ηθική βλάβη και αδικοπραξία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών της συμβούλων, η πιθανότητα ευδοκίμησης των περισσότερων αγωγών περιορίζεται μεταξύ 1% και 5%, ενώ ακόμη και σε περίπτωση δικαίωσης των εναγόντων, τα επιδικασθέντα ποσά εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά χαμηλότερα των διεκδικούμενων. Τέλος, αναφέρεται πως σημαντικό μέρος των σχετικών ποσών μπορεί να επαναχρεωθεί στους κατόχους των χαρτοφυλακίων, με αποτέλεσμα να μην απαιτείται σχηματισμός σχετικής πρόβλεψης.

Η επένδυση της Τιτάν στη Βοιωτία

Την ολοκλήρωση επένδυσης ύψους 17,21 εκατ. ευρώ στη μονάδα παραγωγής τσιμέντου στο Καμάρι Βοιωτίας ολοκλήρωσε η Τιτάν προχωρώντας στον εκσυγχρονισμό του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας του εργοστασίου. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και συνοδεύεται από ενίσχυση μέσω φορολογικής απαλλαγής ύψους 4,3 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 25% του επιλέξιμου κόστους. Με την ολοκλήρωση του έργου, η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας διαμορφώθηκε σε 2,5 δισ. κιλά τσιμέντου (κλίνκερ) ετησίως, ενώ η συνολική εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 61,6 MW.

Η γαλακτοβιομηχανία Ήπειρος

Η γαλακτοβιομηχανία Ήπειρος ΑΕΒΕ ολοκλήρωσε επένδυση ύψους 6,76 εκατ. ευρώ στη μονάδα παραγωγής της στη θέση Νεγρέσι του Δήμου Αρταίων, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων. Η επένδυση αφορούσε την αύξηση της δυναμικότητας επεξεργασίας γάλακτος κατά 30.000 κιλά ημερησίως, με αποτέλεσμα η συνολική παραγωγική ικανότητα της μονάδας να διαμορφωθεί πλέον στα 110.000 κιλά επεξεργασμένου γάλακτος ημερησίως. Παράλληλα, η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας αυξήθηκε στα 3.543,89 kW, ενισχύοντας τις παραγωγικές δυνατότητες της επιχείρησης. Το συνολικό κόστος της επένδυσης οριστικοποιήθηκε στα 6,76 εκατ. ευρώ, με τη χρηματοδότησή της να καλύπτεται κατά 70% από ίδια κεφάλαια της εταιρείας, ύψους 4,73 εκατ. ευρώ, και κατά 30% μέσω τραπεζικού δανεισμού, ύψους περίπου 2,03 εκατ. ευρώ.

Για το επενδυτικό σχέδιο εγκρίθηκε επίσης φορολογική απαλλαγή ύψους 2,36 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 35% του ενισχυόμενου κόστους και μπορεί να αξιοποιηθεί σταδιακά τα επόμενα φορολογικά έτη. Παράλληλα με την ολοκλήρωση της επένδυσης, ολοκληρώθηκε και η εταιρική αναδιάρθρωση της επιχείρησης μέσω της απορρόφησης της Δομοκός Μονοπρόσωπη ΑΕ Παραδοσιακών Γαλακτοκομικών Προϊόντων από την Ήπειρος ΑΕΒΕ, εξέλιξη που ενισχύει την ενοποίηση των παραγωγικών δραστηριοτήτων και του χαρτοφυλακίου της εταιρείας στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων.

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

Ολοκληρώθηκε και πιστοποιήθηκε η επένδυση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, συνολικού ύψους 27,11 εκατ. ευρώ, με το υπουργείο Ανάπτυξης να οριστικοποιεί το επιλέξιμο κόστος και να εγκρίνει την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της μονάδας. Η επένδυση, που αφορά στη μηχανολογική επέκταση του εργοστασίου χύτευσης και έλασης αλουμινίου με την προσθήκη νέας γραμμής βαφής προϊόντων έλασης, χρηματοδοτήθηκε κατά 10,45 εκατ. ευρώ από ίδια κεφάλαια της εταιρείας και κατά 16,66 εκατ. ευρώ μέσω μακροπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού, ποσοστά που αντιστοιχούν στο 38,56% και 61,44% του συνολικού κόστους αντίστοιχα. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, η συνολική παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας διαμορφώνεται στα 140 εκατ. κιλά ετησίως, ενώ η εγκατεστημένη ισχύς ανέρχεται σε 104.875,56 kW, ενισχύοντας τη βιομηχανική παραγωγική βάση της εταιρείας. Το τελικό ύψος της φορολογικής απαλλαγής που θα λάβει η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θα διαμορφωθεί στα 6,4 εκατ. ευρώ.

Η Οικογένεια Στέργιου

Επένδυση συνολικού ύψους 20,31 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε η Οικογένεια Στέργιου για τη δημιουργία νέας βιομηχανικής μονάδας παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής στον Αυλώνα Αττικής, με το υπουργείο Ανάπτυξης να πιστοποιεί την ολοκλήρωση του έργου και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 20,31 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 7,21 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο 35,51% του προϋπολογισμού, καλύφθηκαν από ίδια κεφάλαια της εταιρείας μέσω ανάλωσης υφιστάμενων αποθεματικών, ενώ τα υπόλοιπα 13,1 εκατ. ευρώ (64,49%) χρηματοδοτήθηκαν μέσω ομολογιακού τραπεζικού δανείου.

-Η επένδυση εντάχθηκε στο καθεστώς ενισχύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου και εξασφάλισε ενίσχυση ύψους 4 εκατ. ευρώ, με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, ποσό που αντιστοιχεί στο 20% του ενισχυόμενου κόστους. Παράλληλα, εγκρίθηκε η έναρξη αξιοποίησης του συγκεκριμένου φορολογικού κινήτρου από την εταιρεία. Η νέα παραγωγική μονάδα διαθέτει δυναμικότητα παραγωγής 4.000 κιλών ψωμιού ανά ώρα, ενισχύοντας σημαντικά τις παραγωγικές δυνατότητες της επιχείρησης στην αγορά αρτοποιίας και προϊόντων ζαχαροπλαστικής.

Η MORE Media

Βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε το 2025 η MORE Media Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία εκδίδει τα περιοδικά Vita, Ελληνική Κουζίνα, Αργυρώ, Διακοπές και Grace, εμφανίζοντας αύξηση κύκλου εργασιών, ισχυρή ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και πενταπλασιασμό των καθαρών κερδών. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 2,52 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένος κατά 17,3% σε σχέση με τα 2,15 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η βελτίωση των πωλήσεων συνοδεύτηκε από σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, με τα EBITDA να εκτοξεύονται στα 734,4 χιλ. ευρώ από 53,3 χιλ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 1.278%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στις 529,7 χιλ. ευρώ, έναντι 100 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Η βελτίωση της κερδοφορίας αποτυπώθηκε και στον ισολογισμό, καθώς τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν στα 2 εκατ. ευρώ από 1,47 εκατ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν σε 283 χιλ. ευρώ από 67 χιλ. ευρώ στο τέλος του 2024. Παράλληλα, το κυκλοφορούν ενεργητικό αυξήθηκε κατά 46,9%, κυρίως λόγω της ανόδου του κύκλου εργασιών.

Η Two Boots Gallery ΙΚΕ

Η Ίνες Σοφία Νιάρχου, η μικρότερη κόρη του Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Guinness, ίδρυσε από κοινού με τον Rafael Louis Wallon Brownstone, τη Two Boots Gallery ΙΚΕ. Η νέα εταιρεία έχει έδρα στην οδό Φιλοπάππου 15 στο Κουκάκι και συστάθηκε με εταιρικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της, βασικός σκοπός είναι η δραστηριοποίηση στον χώρο της τέχνης, με κύρια δραστηριότητα την παροχή υπηρεσιών επίδειξης καλλιτεχνικών και αρχαιολογικών συλλογών. Παράλληλα, το αντικείμενο της εταιρείας εκτείνεται στο λιανικό εμπόριο έργων τέχνης, συλλεκτικών αντικειμένων και αντίκας, στην έκδοση βιβλίων και ενημερωτικών εντύπων, στη διοργάνωση εκθέσεων και πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν την αγορά τέχνης και τον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού.

Το καταστατικό προβλέπει ακόμη ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως τη λειτουργία γκαλερί, τη διοργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων, την εκπροσώπηση καλλιτεχνών, την παραγωγή και εμπορία έργων τέχνης και πολιτιστικών αγαθών, την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, καθώς και την αξιοποίηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι δύο εταίροι συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 50% ο καθένας. Η Ίνες Σοφία Νιάρχου κατέβαλε το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου των 25.000 ευρώ σε μετρητά, ενώ ο Rafael Louis Wallon Brownstone εισφέρει εξωκεφαλαιακά, αναλαμβάνοντας για διάστημα πέντε ετών την παροχή διαχειριστικών υπηρεσιών, εισφορά η οποία αποτιμήθηκε επίσης στις 25.000 ευρώ. Τη διαχείριση και τη νόμιμη εκπροσώπηση της Two Boots Gallery ΙΚΕ αναλαμβάνει για αόριστο χρόνο ο Rafael Louis Wallon Brownstone.