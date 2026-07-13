Και «τουλάχιστον 98% για τον δεύτερο κατηγορούμενο»- Ο ρόλος της γυναίκας.

Απολύτως σίγουρες για την εμπλοκή των κατηγορούμενων για το έγκλημα της Marfin εμφανίζονται ανώτερες πηγές της Κατεχάκη. «Η δικογραφία για τον "ψηλό" της υπόθεσης είναι 1000% δεμένη και για τον δεύτερο άνδρα 98%» αναφέρουν χαρακτηριστικά στη στήλη ανώτερες πηγές, ενώ δείχνουν να δίνουν λιγότερη σημασία στη γυναίκα της υπόθεσης, η οποία όπως φέρεται να παραδέχτηκε σε αξιωματικό της ΕΛΑΣ που συνομίλησαν είχε σχέση με έναν εκ των δυο κατηγορούμενων αλλά δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα.

Άλλες πηγές της Κατεχάκη σημειώνουν πως «οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν την ίδια υπεράσπιση», πλην όμως αυτό δεν είναι καθόλου πρόβλημα- δικαίωμά τους!

Β.Σκ.