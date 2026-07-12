Ποιοι φέρεται να πέταξαν μολότοφ και να έδιναν οδηγίες.

Την ώρα που οι συλλήψεις για την υπόθεση της Marfin «ξύπνησαν» μνήμες της τραγωδίας, φαίνεται ότι οι έρευνες των Αρχών βάζουν κι άλλα πρόσωπα στο «κάδρο».

Η υπόθεση είχε ανασυρθεί πρόσφατα από το αρχείο. Αφορμή στάθηκε μία ανώνυμη καταγγελία, όπως αναφέρει το Mega, σε ηλεκτρονική μορφή με παραλήπτη το ελληνικό FBI.

Τι λέει η δικηγόρος των συλληφθέντων

Στο ηλεκτρονικό μήνυμα φέρεται να κατονομάζονται τα τρία άτομα για τα οποία ήδη με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στην ίδια ομάδα, δίνοντας λεπτομέρειες για την παρουσία τους στην πορεία της 5ης Μαΐου.

Η επιζήσασα της Marfin Μαρία Καραγιάννη, περιέγραψε στο MEGA και τις «Εξελίξεις Τώρα» τις πρώτες της σκέψεις όταν άκουσε για τις συλλήψεις, αναφέροντας ωστόσο πως τις έχουν δημιουργηθεί ερωτήματα για τον αποστολέα του email.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι Αρχές δεν έμειναν μόνο στο συγκεκριμένο email. Νέες φωτογραφίες και καταθέσεις, υψηλότερη ανάλυση παλαιότερου βιντεοληπτικού υλικού και φωτογραφιών που συγκρίθηκε με το νέο, ήταν τα στοιχεία που οδήγησαν στις συλλήψεις.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η δικηγόρος των συλληφθέντων από την πλευρά της, κάνει λόγο για μία δικογραφία που δεν έχει υπόσταση.

Την ίδια ώρα, η 46χρονη που σε βάρος της έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, δηλώνει αθώα και έτοιμη να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwnji8gp09t?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η παλαιότερη έρευνα που «ξεκλείδωσε» την υπόθεση

Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της φονικής επίθεσης στη Marfin, που έγινε το Μάιο του 2010, φαίνεται πως διαδραμάτισε μια παλαιότερη έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας για υπόθεση εκρηκτικών, η οποία είχε πραγματοποιηθεί το 2020. Μέσα από τα στοιχεία εκείνης της δικογραφίας, οι αρχές κατάφεραν, σύμφωνα με πληροφορίες, να φτάσουν στην ταυτοποίηση τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με βόμβες μολότοφ στο υποκατάστημα της τράπεζας στην οδό Σταδίου, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Η έρευνα ενεργοποιήθηκε εκ νέου μετά το ανώνυμο email που έφτασε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο οποίο ο αποστολέας κατονόμαζε ως φερόμενους δράστες δύο 42χρονους, οι οποίοι συνελήφθησαν, καθώς και μια 46χρονη γυναίκα που αναμένεται να επιστρέψει στη χώρα από τη Μεγάλη Βρετανία.

Η υπόθεση που φαίνεται να αποτέλεσε το «κλειδί» αφορούσε τον εντοπισμό εκρηκτικών υλών, πυροκροτητών, χρονοδιακοπτών και σφαιρών από καλάσνικοφ σε αποθήκη στο Κουκάκι το 2020. Η αποθήκη είχε νοικιαστεί στο όνομα γνωστού αντιεξουσιαστή, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για τη σχέση του με τον Βασίλη Παλαιοκώστα και την υπόθεση της απαγωγής του εφοπλιστή Μυλωνά.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του είχαν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, ψηφιακά αρχεία, φωτογραφίες και βίντεο. Σε αυτά εμφανίζονταν δύο άνδρες και μία γυναίκα κατά τη διάρκεια διακοπών το καλοκαίρι του 2009.

Τα συγκεκριμένα αρχεία παρέμειναν στον φάκελο της υπόθεσης, καθώς εκείνη την περίοδο η διαθέσιμη τεχνολογία δεν επέτρεπε την αξιοποίησή τους για ασφαλή ταυτοποίηση προσώπων. Όταν όμως έφτασε το ανώνυμο email στις αρχές, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε νέα ανάλυση και σύγκριση του υλικού.

Με τη χρήση ειδικού λογισμικού, αλγορίθμων και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. φέρεται να συνέκριναν βιομετρικά χαρακτηριστικά, όπως το ύψος, τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τα άκρα, ακόμη και τον τρόπο βάδισης των ατόμων που εμφανίζονταν στα αρχεία με μεταγενέστερο φωτογραφικό υλικό και εικόνες από την ημέρα της επίθεσης στη Marfin.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η αστυνομία εκτιμά ότι η επίθεση στη Marfin δεν ήταν μια αυθόρμητη ενέργεια, αλλά ένα οργανωμένο σχέδιο ομάδας περίπου 12 ατόμων, με διακριτούς ρόλους.

Από το φωτογραφικό υλικό που είχε παραδοθεί στις αρχές το 2021 από φωτορεπόρτερ που κάλυπτε τη διαδήλωση, οι ερευνητές φέρεται να έχουν εντοπίσει τα άτομα που βρίσκονταν έξω από την τράπεζα.

Από τους 12, οι πέντε φέρονται να συμμετείχαν άμεσα στην επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ένας από αυτούς έσπασε την τζαμαρία της εισόδου με βαριοπούλα, άλλος πέταξε βόμβα μολότοφ στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ χρησιμοποιήθηκε και εύφλεκτο υγρό για την επιτάχυνση της πυρκαγιάς.

Οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό, φέρεται να έχουν αντιστοιχίσει συγκεκριμένες θέσεις δραστών. Ο αριθμός 8 εμφανίζεται να είναι το άτομο που σπάει τη βιτρίνα, ο αριθμός 10 εκείνος που πετά τη μολότοφ και ο αριθμός 11 το πρόσωπο που φέρεται να δίνει οδηγίες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djwmp30k47pl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το σακίδιο που οδήγησε στην ταυτοποίηση

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα από τα στοιχεία που φέρεται να βοήθησαν στην αναγνώριση ενός από τους δύο 42χρονους ήταν ένα ιδιαίτερο σακίδιο που εμφανίζεται σε σειρά φωτογραφιών. Το σακίδιο είχε πάνω του τρία χαρακτηριστικά αστέρια ζωγραφισμένα με μπογιά και αποτέλεσε ένα από τα στοιχεία σύγκρισης με μεταγενέστερο φωτογραφικό υλικό.

Ο δεύτερος 42χρονος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εμφανίζεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο και να δίνει οδηγίες, ενώ η 46χρονη φέρεται να βρίσκεται κοντά στους δράστες της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Ευελπίδων και σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, για τον θάνατο της 32χρονης εγκύου Αγγελικής Παπαθανασοπούλου, του 36χρονου Επαμεινώνδα Σακαλή και της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο και έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία.

Η 46χρονη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζει στη Μεγάλη Βρετανία, φέρεται να επικοινώνησε αυτοβούλως με το Τμήμα Ανθρωποκτονιών μετά την αποκάλυψη της εμπλοκής της στην υπόθεση. Μέσω της δικηγόρου της δηλώνει αθώα και έχει εκφράσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα για να παρουσιαστεί στις αρχές.

Η υπόθεση της Marfin παρέμενε για 16 χρόνια χωρίς κατηγορούμενους, με την Ελληνική Αστυνομία να συνεχίζει την έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών. Οι τελευταίες εξελίξεις φέρνουν την υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης, η οποία καλείται να αξιολογήσει τα στοιχεία της δικογραφίας και να αποφασίσει για την ενοχή ή την αθωότητα των κατηγορουμένων.