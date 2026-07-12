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Οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση τα αιτήματά τους και δεν αποκλείεται σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.

Οι εποχικοί πυροσβέστες είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της Πυρόσβεσης.

Κάθε καλοκαίρι είναι πολύτιμοι, σώζοντας το φυσικό περιβάλλον, περιουσίες, ανθρώπινες ζωές, αλλά τον υπόλοιπο χρόνο γίνονται θύματα μίας μεγάλης αδικίας.

Η τελευταία προκήρυξη για την πρόσληψη πυροσβεστών διατηρεί ένα κριτήριο που αποκλείει χιλιάδες εποχικούς πυροσβέστες, όπως μεταδίδει το Mega.

«Μπαίνει κόφτης, ένα ηλικιακό όριο 30 ετών, κάτι το οποίο αφήνει εκτός τους 2.000 από τους 2.500», αναφέρει ο πρόεδρος των εποχικών πυροσβεστών Γεώργιος Τζελέπης.

«Είναι μία εμπειρία που δεν πρέπει να πάει χαμένη, έχει αποκτηθεί στα πεδία των μαχών. (…) Επανδρώνουμε τα οχήματα, πάμε πρώτοι στα μέτωπα της φωτιάς και φεύγουμε τελευταίοι» προσθέτει.

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Μάλιστα, οι Αρχές προειδοποιούν ότι η χρησιμότητά τους δεν περιορίζεται στους 8 μήνες που βρίσκονται στην υπηρεσία.

«Επίσημες μελέτες, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τονίζουν ότι οι πυρκαγιές εκτός της τυπικής αντιπυρικής περιόδου παρουσιάζουν διπλάσια αύξηση. Γι’ αυτό ζητάμε να απασχολούμαστε όλο τον χρόνο», συμπληρώνει ο κ. Τζελέπης.

Αυτή η κατάσταση προκαλεί οικονομική «ασφυξία» σε χιλιάδες εποχικούς πυροσβέστες, οι οποίοι όταν διεκδικούν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ακόμα και με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Οι εποχικοί πυροσβέστες έχουν καταθέσει στην κυβέρνηση τα αιτήματά τους και δεν αποκλείεται σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν, να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις.