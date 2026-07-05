Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στο δασικό μέτωπο, οι δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει υψηλός λόγω των καιρικών συνθηκών και των εύφλεκτων υλικών στις εγκαταστάσεις.

Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τα περισσότερα πύρινα μέτωπα να είναι ανενεργά, ωστόσο δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνεχίζουν να καίγονται, προκαλώντας έντονη ανησυχία λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου και των εύφλεκτων υλικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το σημείο, τα ενεργά μέτωπα εντοπίζονται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε μονάδα επεξεργασίας υφασμάτων και λαδιού, όπου εξακολουθούν να σημειώνονται μεγάλες εστίες φωτιάς.

Στα μέτωπα της πυρκαγιάς επιχειρούν αυτή την ώρα 160 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα, πλήθος μεμονωμένων εθελοντών και εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως ενεργοποιήθηκαν για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή να αναπτυχθούν πρόσθετα εναέρια μέσα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Εικόνες καταστροφής και πυκνό τοξικό νέφος

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιομέτρων. Η οσμή από καμένο πλαστικό είναι έντονη σε ολόκληρη την πόλη, ενώ το σύννεφο καπνού ήταν ορατό πάνω από το κέντρο, την πλατεία Αριστοτέλους, τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι αρχές καλούν τους πολίτες να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους, να διατηρούν κλειστά παράθυρα και να περιορίζουν τις μετακινήσεις, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, λόγω της πιθανής τοξικότητας του καπνού.

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Ισχυρή αεροπυρόσβεση και συνεχείς ρίψεις

Οι εναέριες δυνάμεις επιχειρούν ασταμάτητα, με αεροσκάφη Canadair και ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρίψεις νερού πάνω από τις δύο εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας τον Θερμαϊκό Κόλπο για ανεφοδιασμό.

Εξετάζεται μάλιστα η χρήση επιβραδυντικού υγρού, ώστε να μειωθεί η ένταση της φωτιάς και να διευκολυνθεί η προσέγγιση των επίγειων δυνάμεων.

Παράλληλα, συνεχείς διαβροχές πραγματοποιούνται περιμετρικά των εγκαταστάσεων για την αποτροπή αναζωπυρώσεων, ενώ μέσα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης καταγράφονται διαδοχικές εκρήξεις.

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Δεκάδες εκρήξεις – Υψηλό θερμικό φορτίο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχουν καταγραφεί περισσότερες από δέκα εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, γεγονός που αποδίδεται στη μεγάλη ποσότητα καύσιμης ύλης στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, η μία μονάδα είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και η άλλη στεγάζει υλικά όπως υφάσματα, γεγονός που εξηγεί την ένταση της πυρκαγιάς και το υψηλό θερμικό φορτίο.

«Το νέφος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο»

Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, έκανε λόγο για μεγάλη καταστροφή, περιγράφοντας συνεχείς εκρήξεις καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λιπαντικών, πετρελαιοειδών, υφασμάτων και ανακύκλωσης πλαστικών, ενώ τόνισε ότι «έγιναν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες εκρήξεις».

Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα επικίνδυνο το νέφος που έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για πιθανή παρουσία διοξινών, και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρχών και να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας όπου απαιτείται.

Οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, εξαιτίας της πιθανής τοξικότητας του καπνού.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι πιθανή ενίσχυση των ανέμων μπορεί να προκαλέσει νέες αναζωπυρώσεις, ενώ εξήρε το έργο πυροσβεστών, εθελοντών και δημοτικών υπηρεσιών, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες».

Στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο διακομίστηκαν τέσσερις πυροσβέστες: τρεις με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπεδικό τραυματισμό. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί πολιτών.

Συνελήφθη 76χρονος – Ομολόγησε σπινθήρες από το όχημά του

Για την πυρκαγιά συνελήφθη 76χρονος άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με την προανάκριση ομολόγησε ότι η φωτιά ξεκίνησε όταν από το όχημά του δημιουργήθηκαν σπινθήρες που έπεσαν σε ξερή βλάστηση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, σε συνεργασία με το τοπικό ανακριτικό τμήμα, προχώρησε στη σύλληψη έπειτα από αξιολόγηση στοιχείων και μαρτυριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώθηκαν ενδείξεις μέθης, ενώ ο 76χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα με την κατηγορία της πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια.