Ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών εξέφρασε έντονη ανησυχία για το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να περιέχει ιδιαίτερα επιβλαβείς ουσίες.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με το δασικό μέτωπο να έχει τεθεί υπό έλεγχο, αλλά τις δυνάμεις να συνεχίζουν να δίνουν μάχη σε δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου εξακολουθούν να υπάρχουν ισχυρές εστίες φωτιάς.

Πυκνό τοξικό νέφος πάνω από τη Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το πυκνό μαύρο νέφος που δημιουργήθηκε από την καύση πλαστικών και άλλων βιομηχανικών υλικών, καλύπτοντας μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το νέφος εκτείνεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σχεδόν σε ολόκληρη την πόλη. Από τις ζωντανές τηλεοπτικές εικόνες, το μαύρο σύννεφο ήταν ορατό πάνω από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους, τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να διατηρούν κλειστά παράθυρα και πόρτες, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να περιορίσουν την έκθεσή τους στον καπνό, ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, όπως ηλικιωμένοι, παιδιά και άτομα με αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα.

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Συνεχείς ρίψεις από αέρος – Εξετάζεται η χρήση επιβραδυντικού υγρού

Οι εναέριες επιχειρήσεις ενισχύονται διαρκώς, με αεροσκάφη Canadair και ελικόπτερα να πραγματοποιούν αλλεπάλληλες ρίψεις νερού, ανεφοδιαζόμενα από τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το πεδίο, εξετάζεται ακόμη και η χρήση ειδικού επιβραδυντικού υγρού, προκειμένου να μειωθεί η ένταση της φωτιάς και να μπορέσουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να προσεγγίσουν με μεγαλύτερη ασφάλεια τις εστίες.

Οι επικεφαλής της επιχείρησης εκτιμούν ότι η κατάσβεση θα απαιτήσει αρκετές ακόμη ώρες, καθώς μέσα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ανακύκλωσης εξακολουθούν να σημειώνονται διαδοχικές εκρήξεις. Δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για περισσότερες από δέκα ισχυρές εκρήξεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι στο εσωτερικό παραμένουν μεγάλες ποσότητες καύσιμης ύλης.

«Μεγάλη καταστροφή – Το νέφος είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο»

Για μία από τις σοβαρότερες βιομηχανικές πυρκαγιές των τελευταίων ετών έκανε λόγο ο δήμαρχος Νεάπολης-Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, περιγράφοντας εικόνες εκτεταμένης καταστροφής στις επιχειρηματικές εγκαταστάσεις της περιοχής.

Όπως ανέφερε, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας σημειώνονταν συνεχείς εκρήξεις στις μονάδες όπου αποθηκεύονται λιπαντικά, πετρελαιοειδή, πλαστικά, υφάσματα και άλλα εύφλεκτα υλικά.

«Είναι μεγάλη η καταστροφή και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έγιναν δεκάδες, να μην πω και εκατοντάδες εκρήξεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο δήμαρχος εξέφρασε έντονη ανησυχία για το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να περιέχει ιδιαίτερα επιβλαβείς ουσίες.

«Αν στρίψετε προς τη δυτική Θεσσαλονίκη, θα δείτε τραγικά χειρότερη κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με ουσίες και διοξίνες», ανέφερε, ζητώντας την άμεση παρέμβαση επιστημονικών φορέων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας προς τους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε τη χρήση μασκών υψηλής προστασίας σε όσους είναι αναγκασμένοι να μετακινηθούν, σημειώνοντας ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο της πόλης, τον Λευκό Πύργο και την περιοχή της Καλαμαριάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djqei1h7u4yx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Να αυξηθούν τα εναέρια μέσα»

Ο κ. Δανιηλίδης επισήμανε ότι η εξασθένηση των ανέμων βοήθησε σημαντικά τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ενδεχόμενη ενίσχυσή τους μπορεί να προκαλέσει νέες επικίνδυνες αναζωπυρώσεις.

«Ας πολλαπλασιαστούν τα εναέρια μέσα. Δεν γνωρίζουμε σε πόση ώρα μπορεί να ξαναενισχυθούν οι άνεμοι», τόνισε, υπενθυμίζοντας την καταστροφική πυρκαγιά του 1997 στο περιαστικό δάσος της Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα εξήρε το έργο των πυροσβεστών, των εθελοντών και των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, χαρακτηρίζοντάς τους «ήρωες» που επιχειρούν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες.

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της πρόληψης των πυρκαγιών ήδη από τους ανοιξιάτικους μήνες, καλύτερης στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών και μεγαλύτερης στήριξης των εθελοντικών ομάδων, ενώ εξέφρασε προβληματισμό για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, εκτελούνταν εργασίες στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης παρά τον πολύ υψηλό δείκτη επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς.

Κλείνοντας, κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και να αποφεύγουν την προσέγγιση των πληγεισών περιοχών, ώστε να διευκολύνεται το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.