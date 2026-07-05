Η φωτιά μαίνεται ακόμα.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, καθώς το όχημα του 76χρονου που συνελήφθη και ομολόγησε ότι προκάλεσε άθελά του τη φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες.

Το αυτοκίνητο εντοπίστηκε εντελώς κατεστραμμένο από τη φωτιά στο σημείο από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η πυρκαγιά, αποτελώντας βασικό στοιχείο της έρευνας που διεξάγει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν το όχημα προκειμένου να επιβεβαιώσουν τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της φωτιάς.

Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, καίγοντας δασικές και αγροτικές εκτάσεις, επιχειρήσεις, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν, έπειτα από ολονύχτια μάχη, να αποτρέψουν την επέκταση του μετώπου σε κατοικημένες περιοχές και να σώσουν κατοικίες που απειλήθηκαν άμεσα.

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