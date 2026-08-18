Δύο πρόσωπα έχει το νέο επίδομα συνταξιούχων: από τη μία ο ηλικιακός «κόφτης» αφήνει εκτός εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους και από την άλλη ανοίγει παράθυρο για αύξηση της ενίσχυσης έως και τα 400 ευρώ.

Με δύο διαφορετικές εξελίξεις διαμορφώνεται το τοπίο γύρω από την ετήσια οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, καθώς από τη μία πλευρά ο ηλικιακός «κόφτης» αφήνει εκτός εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους, ενώ από την άλλη εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού από τα 300 στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ.

Η ενίσχυση έχει προγραμματιστεί να καταβληθεί έως το τέλος Νοεμβρίου 2026, με τα σημερινά δεδομένα να προβλέπουν ποσό 300 ευρώ και συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια.

Ποιοι μένουν εκτός λόγω ηλικίας

Παρά τη διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων, βασική προϋπόθεση παραμένει η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Εξαίρεση προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες, ενώ για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας το όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Έτσι, συνταξιούχοι που έχουν αποχωρήσει νωρίτερα από την εργασία τους, λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη ή είναι κάτω των προβλεπόμενων ηλικιακών ορίων κινδυνεύουν να μείνουν εκτός της ενίσχυσης, ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδήματός τους.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου 473.700 συνταξιούχοι αποκλείονται μόνο εξαιτίας του ηλικιακού κριτηρίου, ενώ ο συνολικός αριθμός των πολιτών που δεν θα λάβουν την ενίσχυση λόγω όλων των προϋποθέσεων προσεγγίζει το μισό εκατομμύριο.

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Στο τραπέζι αύξηση έως τα 400 ευρώ

Την ίδια στιγμή, υπάρχει και ένα θετικό σενάριο για τους δικαιούχους, καθώς εξετάζεται η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης από τα 300 στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ.

Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από την πορεία των δημόσιων οικονομικών και τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν στο πλαίσιο των μέτρων που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Μέχρι να υπάρξουν επίσημες αποφάσεις, πάντως, δεδομένη θεωρείται μόνο η καταβολή των 300 ευρώ με τα ισχύοντα κριτήρια. Εφόσον εγκριθεί η αύξηση, η ενίσχυση θα προσφέρει μεγαλύτερη οικονομική ανάσα στους δικαιούχους ενόψει του χειμώνα.