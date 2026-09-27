Μέσα από οκτώ ερωτήσεις και απαντήσεις όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

Νέους, σαφέστερους κανόνες για τους συνταξιούχους του εξωτερικού που επιλέγουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θέτει η ΑΑΔΕ, καθορίζοντας τη διαδικασία ένταξης στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης με συντελεστή 7% για τα εισοδήματα που προκύπτουν στην αλλοδαπή. Η νέα απόφαση προσδιορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής, τις κρίσιμες προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και τον τρόπο καταβολής του φόρου, ενώ προβλέπει παραμονή στο καθεστώς για έως 15 φορολογικά έτη.

Το Dnews.gr παρουσιάζει μέσα από οκτώ ερωτήσεις και απαντήσεις όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για το νέο πλαίσιο.

1. Ποιους αφορά το ειδικό φορολογικό καθεστώς;

Αφορά φυσικά πρόσωπα που είναι δικαιούχοι εισοδήματος από σύνταξη η οποία προκύπτει στην αλλοδαπή και μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα. Για να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

2. Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις;

Ο ενδιαφερόμενος δεν θα πρέπει να ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι έτη που προηγούνται της μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του. Παράλληλα, θα πρέπει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος με το οποίο βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα. Η συγκεκριμένη προϋπόθεση εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία.

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3. Με τι συντελεστή φορολογούνται τα εισοδήματα από το εξωτερικό;

Για όσους υπαχθούν στο καθεστώς προβλέπεται φόρος με συντελεστή 7% επί του συνόλου του εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή και καλύπτεται από την εναλλακτική φορολόγηση. Για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, φόρος που έχει καταβληθεί στο εξωτερικό μπορεί να εκπέσει μέχρι το ποσό του φόρου που αναλογεί για το συγκεκριμένο εισόδημα στην Ελλάδα.

4. Για πόσα χρόνια μπορεί κάποιος να παραμείνει στο καθεστώς;

Η υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς μπορεί να διαρκέσει συνολικά έως 15 φορολογικά έτη. Η περίοδος αυτή δεν μπορεί να παραταθεί μετά τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων ετών. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει σχετικά τον φορολογούμενο με την απόφαση έγκρισης της αίτησής του.

5. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί η αίτηση;

Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου του έτους άφιξης ή του επόμενου φορολογικού έτους, ανάλογα με τον χρόνο μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας. Ειδικότερα, όσοι έχουν μεταφέρει τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε το ίδιο έτος είτε το επόμενο. Όσοι τη μεταφέρουν μετά τις 2 Ιουλίου μπορούν να ζητήσουν υπαγωγή για το επόμενο έτος. Τα δικαιολογητικά για τη συμπλήρωση του φακέλου μπορούν να προσκομιστούν έως τις 30 Νοεμβρίου του έτους κατά το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

6. Πώς υποβάλλεται η αίτηση και ποια υπηρεσία την εξετάζει;

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» στην πύλη myAADE. Προβλέπεται επίσης δυνατότητα αποστολής φυσικού φακέλου με συστημένη επιστολή ή υπηρεσία ταχυμεταφοράς, καθώς και κατάθεσης στην αρμόδια υπηρεσία. Αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων είναι το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Αττικής ή το ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα.

7. Ποια δικαιολογητικά χρειάζονται;

Για την απόδειξη της ιδιότητας του συνταξιούχου απαιτείται έγγραφο ασφαλιστικού φορέα, άλλης δημόσιας αρχής, επαγγελματικού ταμείου ή ασφαλιστικής εταιρείας από το οποίο προκύπτει η καταβολή σύνταξης ή σχετικής συνταξιοδοτικής παροχής στην αλλοδαπή. Εφόσον από τα αρχεία της Φορολογικής Διοίκησης προκύπτει ήδη ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν φορολογικός κάτοικος εξωτερικού για πέντε από τα προηγούμενα έξι χρόνια, δεν απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτής της προϋπόθεσης. Διαφορετικά, μπορεί να απαιτηθούν βεβαίωση φορολογικής κατοικίας, αντίγραφο εκκαθάρισης ή φορολογικής δήλωσης ή, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έγγραφο άλλης δημόσιας ή αναγνωρισμένης αρχής που αποδεικνύει τη μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση στο άλλο κράτος.

8. Πότε πληρώνεται ο φόρος και τι συμβαίνει εάν δεν καταβληθεί;

Ο φόρος του ειδικού καθεστώτος καταβάλλεται κάθε φορολογικό έτος σε μία δόση, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου. Δεν συμψηφίζεται με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ή πιστωτικά υπόλοιπα και δεν μπορεί να ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικών καταβολών. Εάν ο φορολογούμενος δεν καταβάλει ολόκληρο το ποσό εμπρόθεσμα, παύει να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς από το συγκεκριμένο φορολογικό έτος και εφεξής φορολογείται για το παγκόσμιο εισόδημά του σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.