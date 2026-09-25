Ο νέος μηχανισμός που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να ζητήσει επίσημη απάντηση από τη φορολογική διοίκηση πριν προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη κίνηση.

Μια νέα δυνατότητα έχουν αποκτήσει επιχειρήσεις, επαγγελματίες και φορολογούμενοι που θέλουν να γνωρίζουν εκ των προτέρων πώς θα αντιμετωπίσει φορολογικά η ΑΑΔΕ μια συναλλαγή που σχεδιάζουν.

Πρόκειται για τη Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση, έναν νέο μηχανισμό που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να ζητήσει επίσημη απάντηση από τη φορολογική διοίκηση πριν προχωρήσει σε μια συγκεκριμένη κίνηση.

Με απλά λόγια, αντί μια επιχείρηση να πραγματοποιήσει μια σύνθετη συναλλαγή και στη συνέχεια να βρεθεί αντιμέτωπη με διαφορετική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας σε έναν έλεγχο, θα μπορεί να ρωτά από πριν την ΑΑΔΕ ποια φορολογική αντιμετώπιση ισχύει.

Η Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση προβλέπεται στο άρθρο 9Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και μπορεί να ζητηθεί από φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και από νομικές οντότητες. Αφορά φορολογικά και τελωνειακά ζητήματα που συνδέονται με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά τα οποία δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί.

Το σημαντικό είναι ότι η απάντηση της ΑΑΔΕ δεν έχει απλώς συμβουλευτικό χαρακτήρα. Εφόσον δεν αλλάξουν τα πραγματικά δεδομένα ή η νομοθεσία και τηρούνται οι όροι που έχουν τεθεί, η απάντηση δεσμεύει τη φορολογική διοίκηση. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο φορολογούμενος γνωρίζει από πριν ποια θέση θα ακολουθήσει η ΑΑΔΕ για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Μάλιστα, εάν ο φορολογούμενος ακολουθήσει μια Φορολογική Δεσμευτική Απάντηση που βρίσκεται σε ισχύ, η φορολογική του δήλωση δεν θεωρείται ανακριβής, ούτε θεωρείται ότι παρέλειψε να υποβάλει δήλωση, ανάλογα με την περίπτωση.

Η υπηρεσία, ωστόσο, απευθύνεται κυρίως σε υποθέσεις με σημαντικό οικονομικό ή επιχειρηματικό ενδιαφέρον, καθώς συνοδεύεται από υψηλό παράβολο. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ψηφίστηκε το 2026, για να γίνει δεκτή η αίτηση απαιτείται αρχικό παράβολο 5.000 ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό μπορεί να κυμαίνεται από 15.000 έως 50.000 ευρώ. Το τελικό ύψος εξαρτάται, μεταξύ άλλων, από το πόσο σύνθετη είναι η υπόθεση, τον αριθμό των ζητημάτων που εξετάζονται, το μέγεθος της επιχείρησης και το εάν ζητείται ταχύτερη εξέταση.

Πλέον, η εφαρμογή του νέου μηχανισμού προχωρά πλέον και σε πρακτικό επίπεδο. Με απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο ΦΕΚ δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός στον κρατικό προϋπολογισμό για την καταγραφή των παραβόλων που θα πληρώνονται για τις αιτήσεις έκδοσης Φορολογικής Δεσμευτικής Απάντησης.