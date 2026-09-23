Η προσοχή χρειάζεται στις μικρότερες επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του έτους.

Νέες διευκρινίσεις έδωσε η ΑΑΔΕ για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, ξεκαθαρίζοντας ποιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν δήλωση όταν χρησιμοποιούν τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp και ποιοι δεν χρειάζεται να κάνουν καμία επιπλέον ενέργεια.

Το βασικό που πρέπει να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις είναι ότι από την 1η Οκτωβρίου 2026 η χρήση του timologio ή του myDATAapp δεν σημαίνει από μόνη της ότι πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί «Δήλωση Έναρξης Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων».

Αν μια επιχείρηση από την 1η Οκτωβρίου εκδίδει όλα τα τιμολόγιά της αποκλειστικά μέσω timologio ή myDATAapp, τότε δεν χρειάζεται να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση.

Η προσοχή χρειάζεται στις μικρότερες επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τη μεταβατική περίοδο μέχρι το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ, με βάση το φορολογικό έτος 2023, μπορούν από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να κάνουν σταδιακά τη μετάβαση στο νέο σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν για αυτό το διάστημα να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική τιμολόγηση και παράλληλα να συνεχίσουν να εκδίδουν τιμολόγια και με τους τρόπους που χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα.

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Δεν μεταβάλλεται ο τρόπος με τον οποίο εκδίδονται τα συγκεκριμένα παραστατικά

Όσοι θέλουν να κάνουν χρήση αυτής της δυνατότητας πρέπει να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στην ΑΑΔΕ. Η προθεσμία για την υποβολή της είναι έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Με απλά λόγια, λοιπόν, το «κλειδί» είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εκδίδονται τα τιμολόγια από την 1η Οκτωβρίου. Όποιος περνά αποκλειστικά σε timologio ή myDATAapp δεν χρειάζεται τη συγκεκριμένη δήλωση. Όποιος όμως έχει έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ και θέλει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να κρατήσει παράλληλα και τον παλιό τρόπο έκδοσης τιμολογίων, θα πρέπει να υποβάλει τη δήλωση εγκαίρως.

Οι παραπάνω διευκρινίσεις αφορούν τις δωρεάν εφαρμογές timologio και myDATAapp και δεν αλλάζουν όσα ισχύουν για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν Υπηρεσίες Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης. Ακόμη, δεν αλλάζει κάτι στις αποδείξεις λιανικής προς τους τελικούς καταναλωτές. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση δεν μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο εκδίδονται τα συγκεκριμένα παραστατικά.