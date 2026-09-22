Με τη μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα, όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», Λαυρίου και Ραφήνας περνούν στο Τελωνείο Ανατολικής Αττικής, μαζί με τα σχετικά φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία.

Σε αναδιάρθρωση των τελωνειακών υπηρεσιών της Αττικής προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με τη σύσταση του νέου Τελωνείου Ανατολικής Αττικής, Α’ τάξεως, με έδρα τα Σπάτα. Η σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και τίθεται σε ισχύ από τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Στο νέο Τελωνείο Ανατολικής Αττικής μεταφέρεται η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα του Τελωνείου Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο παύει να λειτουργεί ως αυτοτελής υπηρεσία. Παράλληλα, το Τελωνείο Λαυρίου μετατρέπεται σε Τελωνειακό Ελεγκτικό Σταθμό και υπάγεται στη νέα δομή, ενώ το Τελωνείο Ραφήνας μετατρέπεται σε Γραφείο Τελωνειακού Ελέγχου Ραφήνας, με έδρα τη Ραφήνα.

Η αναδιοργάνωση επεκτείνεται και στη γεωγραφική κατανομή των αρμοδιοτήτων. Οι Δήμοι Ωρωπού και Διονύσου αποσπώνται από τη χωρική αρμοδιότητα του Τελωνείου Δυτικής Αττικής και εντάσσονται πλέον σε εκείνη του Τελωνείου Ανατολικής Αττικής.

Το νέο τελωνείο οργανώνεται σε δύο υποδιευθύνσεις, εννέα τμήματα, εκ των οποίων τρία αυτοτελή, καθώς και τρία γραφεία. Στη δομή του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, δικαστικού, εκ των υστέρων ελέγχων και δίωξης λαθρεμπορίου, καθώς και τελωνειακοί ελεγκτικοί σταθμοί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Λαύριο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις διαδικασίες που συνδέονται με ταχυδρομικά δέματα, ταχυμεταφορές και ηλεκτρονικό εμπόριο, για τις οποίες προβλέπεται ειδικό αυτοτελές τμήμα. Παράλληλα, δημιουργούνται ξεχωριστές μονάδες για τελωνειακές διαδικασίες, ειδικά καθεστώτα, αποταμίευση, απαλλαγές, εφοδιασμό, Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και λοιπές φορολογίες.

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Σύμφωνα με τον πίνακα οργανικών θέσεων που συνοδεύει την απόφαση, στο Τελωνείο Ανατολικής Αττικής προβλέπονται συνολικά 145 οργανικές θέσεις. Από αυτές, 139 αφορούν τον κλάδο των τελωνειακών, ενώ προβλέπονται επίσης θέσεις πληροφορικής και υποστηρικτικού προσωπικού.

Με τη μετάβαση στο νέο οργανωτικό σχήμα, όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις των Τελωνείων Αερολιμένα «Ελευθέριος Βενιζέλος», Λαυρίου και Ραφήνας περνούν στο Τελωνείο Ανατολικής Αττικής, μαζί με τα σχετικά φυσικά και ηλεκτρονικά αρχεία. Το προσωπικό των τριών υπηρεσιών προβλέπεται επίσης να μεταφερθεί στο νέο Τελωνείο ή, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, να μετατεθεί ή να μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του ίδιου νομού.

Η ΑΑΔΕ αιτιολογεί την αλλαγή με την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας των τελωνειακών υπηρεσιών. Από την αναδιοργάνωση εκτιμάται ότι θα προκύψει πρόσθετη δαπάνη για αποδοχές έως περίπου 11.058 ευρώ για το 2026 και 44.232 ευρώ για κάθε επόμενο έτος, ενώ οι δαπάνες μισθωμάτων, φύλαξης και καθαριότητας χαρακτηρίζονται δημοσιονομικά ουδέτερες.