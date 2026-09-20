Στο ισόγειο του καταστήματος οι ελεγκτές βρήκαν, επίσης, επώνυμα κουτιά καπνού, τα οποία παρουσίαζαν έντονη φθορά και έφεραν πολλαπλές χειρόγραφες ετικέτες με διαφορετικές γεύσεις.

Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση παραποίησης και επαναχρησιμοποίησης συσκευασιών καπνού για ναργιλέ αποκάλυψαν στη Θεσσαλονίκη οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από αιφνιδιαστικό έλεγχο σε καφέ-μπαρ σε κεντρικό σημείο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ελεγκτές εντόπισαν στο γραφείο της επιχείρησης ένα κλειδωμένο μεταλλικό μπαούλο, μέσα στο οποίο φυλάσσονταν διάφανες συσκευασίες με μείγματα καπνού για ναργιλέ, συνολικού βάρους 20 κιλών.

Οι συγκεκριμένες συσκευασίες δεν έφεραν καμία από τις προβλεπόμενες σημάνσεις, ενώ, σύμφωνα με τα ευρήματα του ελέγχου, δεν υπήρχαν τιμολόγια ή άλλα παραστατικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη αγορά ή εισαγωγή των προϊόντων.

Στο ισόγειο του καταστήματος οι ελεγκτές βρήκαν, επίσης, επώνυμα κουτιά καπνού, τα οποία παρουσίαζαν έντονη φθορά και έφεραν πολλαπλές χειρόγραφες ετικέτες με διαφορετικές γεύσεις. Στον ίδιο χώρο είχε διαμορφωθεί σημείο προετοιμασίας ναργιλέδων, όπου, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα κουτιά επαναγεμίζονταν με τον λαθραίο καπνό που βρισκόταν στις διάφανες συσκευασίες.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος με τον οποίο επιχειρούνταν να δοθεί εικόνα νομιμότητας στα προϊόντα. Οι δράστες φέρονται να είχαν αποκολλήσει ένσημες ταινίες φορολογίας από παλαιότερες νόμιμες συσκευασίες και να τις είχαν επανατοποθετήσει με κολλητική ταινία, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται επανειλημμένα. Στον χώρο βρέθηκαν ακόμη κενές συσκευασίες, οι οποίες εκτιμάται ότι προορίζονταν για την ίδια παράνομη πρακτική.

Δείγματα από τα 20 κιλά καπνού που κατασχέθηκαν απεστάλησαν στο Γενικό Χημείο του Κράτους της ΑΑΔΕ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί εργαστηριακή εξέταση και να προσδιοριστεί με ακρίβεια το περιεχόμενό τους.

Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία υπολογισμού και καταλογισμού των διαφυγόντων δασμών και φόρων που αναλογούν στις κατασχεθείσες ποσότητες.