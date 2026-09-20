Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, οικογένεια, φίλοι και πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
Η σπουδαία ακτιβίστρια και συγγραφέας απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου πλήρης ημερών, στα 103 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια παρακαταθήκη αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα, με κορυφαίο σταθμό την ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.
Η ζωή της υπήρξε συναρπαστική και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία του τόπου, καθώς υπήρξε σύντροφος του Ανδρέα Παπανδρέου για 38 χρόνια και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, Γιώργου, Σοφίας, Νίκου και Αντρίκου.
Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στο Α' Νεκροταφείο, ενώ τους επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν οι γιοι της, Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου.
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Στο σημείο βρίσκονται ήδη φίλοι, οικογένεια, συναγωνιστές και στελέχη πολιτικών κομμάτων, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Θεόδωρος Λιβάνιος.
Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Χρηστίδης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Κώστας Λαλιώτης και ο Χρήστος Παπουτσής.
Γιώργος Παπανδρέου: «Αγάπησε την Ελλάδα και πάλεψε γι' αυτήν»
Ο συγκινητικός επικήδειος του πρώην πρωθυπουργού:
«Εκ μέρους όλης της οικογένειάς μας, σας ευχαριστώ θερμά που είστε σήμερα εδώ. Η μάνα μας, η Μαργαρίτα, δεν γεννήθηκε Ελληνίδα. Έγινε Ελληνίδα. Αγάπησε βαθιά την Ελλάδα, την υπηρέτησε και αγωνίστηκε γι’ αυτήν. Πάνω απ’ όλα, συνδέθηκε με τις Ελληνίδες, που την υιοθέτησαν, την αγκάλιασαν και στάθηκαν δίπλα της στους κοινούς αγώνες για την ισότητα, την αξιοπρέπεια, την απελευθέρωση και την ειρήνη.
Αν μας παρακολουθεί σήμερα, είμαι βέβαιος πως χαμογελά. Για τη συγκινητική συμπαράσταση προς την οικογένειά μας και για τα τόσα μηνύματα αγάπης και σεβασμού προς την ίδια και τους αγώνες της Μηνύματα από την Ελλάδα και από όλον τον κόσμο, ιδιαίτερα από τις γυναίκες στην Κύπρο, την Τουρκία και τη Μέση Ανατολή, με τις οποίες πορεύτηκε για την ειρήνη.
Σε αυτή τη λιτή τελετή, όπως η ίδια θα ήθελε, θα ακούσουμε δύο λόγια από μέλη της οικογενειας μας και από ανθρώπους αγωνίστηκαν μαζί της. Θα ήθελα να καλέσω πρώτα, εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, την Άννα Διαμαντοπούλου και στη συνέχεια τη στενή της φίλη και συνοδοιπόρο, Φωτεινή Σιανού. Σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας για να αποχαιρετήσουμε τη Μαργαρίτα μας».