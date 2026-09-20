Η Μαργαρίτα Παπανδρέου απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 103 ετών.

Μέσα σε ατμόσφαιρα συγκίνησης, οικογένεια, φίλοι και πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.

Η σπουδαία ακτιβίστρια και συγγραφέας απεβίωσε στις 18 Σεπτεμβρίου πλήρης ημερών, στα 103 της χρόνια, αφήνοντας πίσω της μια πλούσια παρακαταθήκη αγώνων για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα, με κορυφαίο σταθμό την ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.

Η ζωή της υπήρξε συναρπαστική και άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία του τόπου, καθώς υπήρξε σύντροφος του Ανδρέα Παπανδρέου για 38 χρόνια και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους, Γιώργου, Σοφίας, Νίκου και Αντρίκου.

Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί αυτή την ώρα στο Α' Νεκροταφείο, ενώ τους επικήδειους λόγους θα εκφωνήσουν οι γιοι της, Γιώργος Παπανδρέου και Νίκος Παπανδρέου, καθώς και η Άννα Διαμαντοπούλου.

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Στο σημείο βρίσκονται ήδη φίλοι, οικογένεια, συναγωνιστές και στελέχη πολιτικών κομμάτων, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Θεόδωρος Λιβάνιος.

Μεταξύ των παρευρισκομένων είναι ο Νικήτας Κακλαμάνης, η Ντόρα Μπακογιάννη, ο Χάρης Δούκας, ο Παύλος Χρηστίδης, η Μιλένα Αποστολάκη, ο Μιχάλης Κατρίνης, ο Κώστας Λαλιώτης και ο Χρήστος Παπουτσής.

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