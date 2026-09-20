Η Μαργαρίτα Παπανδρέου δεν αρκέστηκε στον διακοσμητικό ρόλο της συζύγου ενός πολιτικού, αλλά πρωταγωνίστησε στην ίδρυση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας.

Σήμερα, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00, θα τελεστεί στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου.

Η εκλιπούσα, που σφράγισε με τους αγώνες της το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα και υπήρξε δραστήρια συγγραφέας και ακτιβίστρια, απεβίωσε την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε νύφη, σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργού.

Στην ανακοίνωσή της, η οικογένεια Παπανδρέου ανέφερε:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας, που έφυγε σήμερα το πρωί.

Μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδωρία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών

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Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δισεγγονή της, πάνω απ’ όλα, θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας: η μεγάλη, ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη».

{https://www.facebook.com/george.a.papandreou/posts/pfbid0pfqaP8C47bM73TBiPwBZxnMnsYXXfUuvxR9pN6JeGR435WdWnNGhFiCuiK9Lw6vyl}

Σημειώνεται πως η οικογένεια Παπανδρέου επιθυμεί, όσοι θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της Μαργαρίτας Παπανδρέου, να επιλέξουν αντί της κατάθεσης στεφάνων την ενίσχυση του «Κέντρου Διοτίμα».

Με αυτόν τον τρόπο, η οικογένεια επιλέγει η έκφραση τιμής στη Μαργαρίτα Παπανδρέου να αποκτήσει και έναν κοινωνικό χαρακτήρα, μετατρέποντας τα αντί στεφάνων ποσά σε έμπρακτη προσφορά προς έναν φορέα με συγκεκριμένο κοινωνικό έργο.